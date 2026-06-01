O goleiro Neto foi expulso por ofender o árbitro Davi de Oliveira Lacerda e deixou o Botafogo com um a menos quando vencia por 1 a 0. A expulsão é apenas mais um problema para a equipe, que está procurando um novo goleiro desde a saída de John no início do segundo semestre de 2025.

A noite foi péssima para o goleiro Neto , mas desta vez não foi por sua exibição sob a trave. O arqueiro de 36 anos foi expulso por ofender o árbitro Davi de Oliveira Lacerda e deixou a equipe com um a menos quando vencia por 1 a 0.

O goleiro publicou um vídeo via redes sociais, realizando uma leitura labial da expulsão e sua conversa com o juiz da partida antes e depois de receber a punição do cartão vermelho. Após a expulsão, Neto se manifestou nas redes sociais, pedindo desculpas ao torcedor do Botafogo e aos seus companheiros de clube. Ele admitiu que perdeu a cabeça e prejudicou a equipe em um momento de desentendimento com o árbitro.

A expulsão de Neto é apenas mais um problema para o Botafogo, que está procurando um novo goleiro desde a saída de John no início do segundo semestre de 2025. A equipe tenta blindá-los, mas a situação parece insustentável. A contratação de um novo goleiro é tratada como prioridade, mas os problemas de transferência precisam ser solucionados junto à Fifa.

O Botafogo acumula falhas e atuações comprometedoras em resultados da equipe, e a posição de goleiro assombra o Glorioso desde a saída de John. Neto acumula falhas e atuações comprometedoras em resultados da equipe, e a média de gols sofridos e sem ser vazado é alarmante. O goleiro teve lampejos, mas logo viu seu nível de atuação despencar. A equipe está procurando um novo goleiro que possa ter sequência e confiança das arquibancadas





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