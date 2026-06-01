Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Neto é expulso por ofender árbitro e deixa Botafogo com um a menos

Esportes News

Neto é expulso por ofender árbitro e deixa Botafogo com um a menos
NetoBotafogoExpulsão
📆6/1/2026 1:29 PM
📰Lance!
62 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 51%

O goleiro Neto foi expulso por ofender o árbitro Davi de Oliveira Lacerda e deixou o Botafogo com um a menos quando vencia por 1 a 0. A expulsão é apenas mais um problema para a equipe, que está procurando um novo goleiro desde a saída de John no início do segundo semestre de 2025.

A noite foi péssima para o goleiro Neto , mas desta vez não foi por sua exibição sob a trave. O arqueiro de 36 anos foi expulso por ofender o árbitro Davi de Oliveira Lacerda e deixou a equipe com um a menos quando vencia por 1 a 0.

O goleiro publicou um vídeo via redes sociais, realizando uma leitura labial da expulsão e sua conversa com o juiz da partida antes e depois de receber a punição do cartão vermelho. Após a expulsão, Neto se manifestou nas redes sociais, pedindo desculpas ao torcedor do Botafogo e aos seus companheiros de clube. Ele admitiu que perdeu a cabeça e prejudicou a equipe em um momento de desentendimento com o árbitro.

A expulsão de Neto é apenas mais um problema para o Botafogo, que está procurando um novo goleiro desde a saída de John no início do segundo semestre de 2025. A equipe tenta blindá-los, mas a situação parece insustentável. A contratação de um novo goleiro é tratada como prioridade, mas os problemas de transferência precisam ser solucionados junto à Fifa.

O Botafogo acumula falhas e atuações comprometedoras em resultados da equipe, e a posição de goleiro assombra o Glorioso desde a saída de John. Neto acumula falhas e atuações comprometedoras em resultados da equipe, e a média de gols sofridos e sem ser vazado é alarmante. O goleiro teve lampejos, mas logo viu seu nível de atuação despencar. A equipe está procurando um novo goleiro que possa ter sequência e confiança das arquibancadas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Neto Botafogo Expulsão Árbitro Goleiro Transferência Fifa John Nottingham Forest

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neto é expulso após xingar árbitro e Botafogo perde para Bahia nos acréscimosNeto é expulso após xingar árbitro e Botafogo perde para Bahia nos acréscimosBotafogo perde para o Bahia por 2 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com gol da vitória nos acréscimos. O goleiro Neto foi expulso por xingar o árbitro após demora na reposição de bola, e latera Raul se atrapalhou com Ferraresi no empate do Bahia.
Read more »

Bahia vira sobre Botafogo e vence por 2 a 1 após expulsão de goleiro NetoBahia vira sobre Botafogo e vence por 2 a 1 após expulsão de goleiro NetoCom gol de David Duarte nos acréscimos, Bahia vira sobre Botafogo e vence por 2 a 1 em Salvador. Goleiro Neto foi expulso ainda no primeiro tempo após xingar o árbitro.
Read more »

Goleiro Neto é expulso e prejudica Botafogo na vitória do BahiaGoleiro Neto é expulso e prejudica Botafogo na vitória do BahiaNa noite de sábado, o goleiro Neto foi expulso após ofender o árbitro em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogador do Botafogo deixou a equipe com um a menos quando vencia por 1 a 0 e pediu desculpas aos torcedores e companheiros de clube.
Read more »

Neto pede desculpas após expulsão na derrota do Botafogo: 'Assumo minha responsabilidade' | BotafogoNeto pede desculpas após expulsão na derrota do Botafogo: 'Assumo minha responsabilidade' | BotafogoGoleiro afirmou que perdeu a cabeça durante discussão com a arbitragem e reconheceu o erro
Read more »



Render Time: 2026-06-01 16:29:35