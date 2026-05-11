Netanyahu Propõe Fim da Dependência de Ajuda Militar dos Estados Unidos e Alerta sobre Influência Digital

Em entrevista à CBS, Benjamin Netanyahu sugere a eliminação gradual de bilhões de dólares em ajuda militar americana e denuncia a manipulação de redes sociais e a influência da China no Irã.

Em uma declaração surpreendente e carregada de implicações geopolíticas, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , revelou em entrevista ao renomado programa '60 Minutes' da CBS que existe um desejo estratégico de reduzir a dependência militar de seu país em relação aos Estados Unidos .

Atualmente, Israel recebe anualmente a soma de 3,8 bilhões de dólares em assistência militar, um valor que tem sido pilar da segurança regional por décadas. No entanto, Netanyahu propôs que esse apoio seja gradualmente reduzido até chegar ao valor de 'zero' ao longo dos próximos dez anos. Essa mudança de paradigma sugere que Israel busca uma maior autonomia estratégica, tentando desvincular sua sobrevivência e capacidade de defesa de flutuações políticas internas do governo americano.

A proposta indica que o líder israelense reconhece a volatilidade do apoio externo e prefere construir um sistema de autossuficiência que proteja a nação de pressões diplomáticas estrangeiras. Além da questão financeira, Netanyahu dedicou parte considerável de sua fala para analisar a erosão do apoio popular a Israel dentro do território norte-americano. Segundo ele, há uma correlação direta e quase absoluta entre a queda na simpatia da população dos Estados Unidos e a ascensão meteórica das redes sociais.

O primeiro-ministro argumentou que diversas nações têm manipulado algoritmos e plataformas digitais de maneira inteligente para disseminar narrativas prejudiciais a Israel. Esse cenário de guerra de informação, segundo a liderança israelense, teria distorcido a percepção da realidade para milhões de americanos, transformando a opinião pública por meio de campanhas coordenadas de desinformação. Para Netanyahu, as redes sociais tornaram-se armas geopolíticas que fragilizam alianças tradicionais e criam instabilidades onde antes havia consenso.

O cenário internacional torna-se ainda mais complexo ao mencionar a atuação da China. Netanyahu afirmou categoricamente que o governo chinês desempenhou um papel relevante no conflito, fornecendo componentes específicos e apoio técnico para a fabricação de mísseis. Embora a China negue veementemente qualquer auxílio ao rearme do Irã, as declarações do primeiro-ministro convergem com relatórios de inteligência dos Estados Unidos, que indicam que Pequim estaria se preparando para entregar sistemas de defesa aérea avançados a Teerã.

Essa cooperação sino-iraniana é vista com extrema preocupação em Jerusalém, pois aumenta a capacidade de dissuasão do Irã e complica as operações militares na região. A intersecção entre a tecnologia chinesa e as ambições iranianas cria um novo eixo de tensão que obriga Israel a repensar suas táticas de defesa. No que tange à ameaça nuclear, Netanyahu destacou a urgência de neutralizar o estoque de urânio altamente enriquecido em posse do Irã.

Ele mencionou que o presidente Donald Trump compartilha dessa visão, concordando que a remoção desse material é fundamental para evitar que Teerã se torne uma potência nuclear, o que representaria uma ameaça existencial para Israel. A diplomacia, neste caso, é vista como insuficiente se não for acompanhada de medidas concretas de desarmamento.

O líder israelense enfatizou que 'há trabalho a ser feito' para garantir que o regime iraniano não alcance a capacidade de construir armas atômicas, independentemente de acordos internacionais prévios. Por fim, Netanyahu abordou a delicada questão dos cessar-fogo na região. Ele defendeu a necessidade rigorosa de separar qualquer acordo de trégua entre os Estados Unidos e o Irã daquela que envolva Israel e o Hezbollah, no sul do Líbano.

Para o primeiro-ministro, misturar essas negociações daria ao Irã um poder de barganha indevido, permitindo que Teerã condicionasse a paz em uma frente ao cessar-fogo em outra. O Irã, por sua vez, discorda dessa separação, tentando vincular a estabilidade regional a um pacote único de concessões.

Netanyahu insiste que a segurança de Israel no Líbano deve ser tratada como uma questão independente, focada na remoção da ameaça imediata do Hezbollah, sem que isso se torne moeda de troca em jogos diplomáticos maiores entre Washington e Teerã





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