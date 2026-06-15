Netanyahu e Trump entram em rota de colisão sobre acordo com o Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos EUA, Donald Trump, entram em rota de colisão sobre o acordo provisório entre os EUA e o Irã. O acordo prevê a interrupção permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano, mas autoridades israelenses acreditam que o período de negociações será prorrogado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , entra em rota de colisão com o presidente dos EUA, Donald Trump , em meio a um acordo provisório entre os EUA e o Irã.

O acordo, que prevê a interrupção permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano, foi acordado após negociações lideradas pelo Paquistão. No entanto, autoridades israelenses acreditam que o período de negociações previsto no acordo provavelmente será prorrogado, limitando a capacidade de Israel de agir militarmente enquanto suas preocupações continuam sem solução.

Netanyahu e Trump já entraram em choque repetidas vezes por causa da recusa de Israel em restringir sua ofensiva contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano. A situação no Oriente Médio continua a ser tensa, com a possibilidade de uma guerra iminente





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