Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Netanyahu e Trump entram em rota de colisão sobre acordo com o Irã

Política News

Netanyahu e Trump entram em rota de colisão sobre acordo com o Irã
NetanyahuTrumpIrã
📆6/15/2026 7:12 PM
📰valoreconomico
34 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 93%

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos EUA, Donald Trump, entram em rota de colisão sobre o acordo provisório entre os EUA e o Irã. O acordo prevê a interrupção permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano, mas autoridades israelenses acreditam que o período de negociações será prorrogado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , entra em rota de colisão com o presidente dos EUA, Donald Trump , em meio a um acordo provisório entre os EUA e o Irã.

O acordo, que prevê a interrupção permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano, foi acordado após negociações lideradas pelo Paquistão. No entanto, autoridades israelenses acreditam que o período de negociações previsto no acordo provavelmente será prorrogado, limitando a capacidade de Israel de agir militarmente enquanto suas preocupações continuam sem solução.

Netanyahu e Trump já entraram em choque repetidas vezes por causa da recusa de Israel em restringir sua ofensiva contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano. A situação no Oriente Médio continua a ser tensa, com a possibilidade de uma guerra iminente

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

valoreconomico /  🏆 4. in BR

Netanyahu Trump Irã Acordo Líbano Hezbollah Oriente Médio

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUA e Irã se aproximam de acordo, diz Trump, mas data ainda não está definidaEUA e Irã se aproximam de acordo, diz Trump, mas data ainda não está definidaO presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o país e o Irã estão se aproximando de um acordo, mas a data ainda não está definida. Isso ocorre após um grupo armado libanês lançar disparos contra o território israelense, segundo Jerusalém, que classifica o ataque como violação do cessar-fogo.
Read more »

Netanyahu busca reunião urgente com Trump em meio a tensões com Irã e HezbollahNetanyahu busca reunião urgente com Trump em meio a tensões com Irã e HezbollahO primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está tentando marcar um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após críticas públicas de Trump a ações israelenses em Beirute e divergências sobre negociações com o Irã e o cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano. A reunião deve ocorrer depois da cúpula do G7 na Europa. O governo israelense teme que um acordo entre Washington e Teerã reduza a pressão econômica sobre o Irã sem abordar preocupações de segurança.
Read more »

Paquistão anuncia acordo entre EUA e Irã, que inclui Líbano; Irã ainda não se manifestouPaquistão anuncia acordo entre EUA e Irã, que inclui Líbano; Irã ainda não se manifestouEm sua rede social, Trump anunciou fim de bloqueio a portos iranianos e que Estreito de Ormuz será reaberto
Read more »

Vance diz que ele e Trump podem estar na assinatura de acordo entre EUA e IrãVance diz que ele e Trump podem estar na assinatura de acordo entre EUA e IrãAssinatura do memorando está prevista para 19 de junho, em Genebra, após meses de negociações mediadas pelo Paquistão
Read more »



Render Time: 2026-06-15 22:12:14