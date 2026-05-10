Netanyahu diz que ainda há 'trabalho a ser feito' no Irã após guerra

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reconheceu que o Irã mantém muitas das capacidades que possuía no início da guerra e afirmou que a guerra conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o país ainda não acabou.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , afirmou que ainda há "trabalho a ser feito" no Irã, reconhecendo que Teherã mantém muitas das capacidades que possuía no início da guerra.

Em entrevista ao programa "60 Minutes" da CBS, divulgada neste domingo (10), ele disse que a guerra conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irã "conquistou muito, mas não acabou". Ele afirmou que o Irã não abdicou de seu urânio enriquecido, nem desmantelou suas instalações nucleares, tampouco deixou de apoiar seus aliados regionais ou concordou com quaisquer limites para seu programa de mísseis balísticos.

"Agora, degradamos boa parte disso, mas tudo ainda está lá. E há trabalho a ser feito", disse Netanyahu em uma prévia da entrevista completa





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