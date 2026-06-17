Nem tudo é paz e amor: filhas e filhos da contracultura brasileira contam suas histórias no documentário de Betão Aguiar

Documentário de Betão Aguiar reúne depoimentos de filhos de ícones da contracultura brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Rita Lee, explorando as alegrias e dificuldades de crescer em meio ao desbunde dos anos 1970. Estreia no In-Edit Brasil.

O documentário 'Nem tudo é paz e amor', dirigido por Betão Aguiar , estreia na 18ª edição do In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical, que começa hoje em São Paulo.

A obra mergulha na infância dos filhos de figuras icônicas da contracultura brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee e os Novos Baianos. Pela primeira vez, essas crianças - hoje adultos - compartilham suas memórias de crescer em um ambiente de liberdade criativa, mas também de desafios e ausências. Betão, filho de Paulinho Boca de Cantor, revela que o filme poderia ter o subtítulo 'os sem-sofá', em referência à obsessão dos pais por abolir a mobília tradicional.

A produtora Jasmin Pinho, falecida em 2020, foi quem iniciou o projeto, reunindo depoimentos de filhos de hippies. O documentário inclui entrevistas com Moreno Veloso, Beto Lee, Areia Duarte, Anelis Assumpção e Sarah Sheeva, que hoje é missionária evangélica. Com imagens de arquivo e trilha sonora que mescla clássicos dos anos 1970 e músicas contemporâneas, 'Nem tudo é paz e amor' promete emocionar ao mostrar que, por trás do idealismo, havia também dor e solidão.

Betão reflete: 'Os pais da gente erraram, mas tentando fazer o melhor. Os pais caretas também erravam, mas eram os primeiros a querer esconder.

' O filme também aborda a relação com a fé, como no caso de Sarah Sheeva, que encontrou na igreja um acolhimento que faltava em seu meio. A obra, distribuída pela Pandora Filmes, terá sessões no Cinesesc, na Cinemateca Brasileira e no Spcine Olido, e chega ao circuito comercial no segundo semestre. Mais do que um registro histórico, o documentário é um convite a repensar os legados e as feridas deixadas pela contracultura





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