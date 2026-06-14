Mohammad Baqer Qalibaf afirma que ataque de Israel mostra falta de vontade ou capacidade dos EUA em cumprir compromissos, colocando em risco o diálogo diplomático.

O principal negociador do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou neste domingo que o ataque israelense aos subúrbios do sul de Beirute revelou uma incapacidade dos Estados Unidos em cumprir seus compromissos internacionais.

Em uma publicação na rede social X, Qalibaf destacou que será impossível continuar no caminho atual caso os acordos assumidos não sejam respeitados. As declarações ocorrem em meio à escalada das tensões no Oriente Médio, após Israel realizar ataques aéreos que, segundo Tel Aviv, visavam o grupo Hezbollah, aliado libanês do Irã.

O vice-comandante do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, principal comando militar conjunto do Irã, também se pronunciou, afirmando que os crimes de Israel nos subúrbios do sul da capital libanesa não ficarão sem resposta, conforme noticiou a mídia estatal iraniana. A análise de Qalibaf sugere que a falta de vontade ou capacidade dos EUA em honrar compromissos pode levar a uma ruptura no diálogo diplomático.

O Irã tem pressionado por garantias concretas em negociações sobre seu programa nuclear, e o ataque em Beirute é visto como um teste à credibilidade das potências ocidentais. Enquanto isso, a comunidade internacional acompanha com apreensão os desdobramentos, especialmente com a proximidade da reunião do G7 na França, onde líderes das principais economias tentam encontrar consensos sobre a guerra na Ucrânia e a escalada no Oriente Médio.

A situação se torna ainda mais complexa com as críticas do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, ao ataque israelense, que ele considerou prejudicial aos esforços de preservar um acordo com o Irã. A escassez de mão de obra qualificada, tarifas alfandegárias e processos de licenciamento são outros obstáculos citados em análises paralelas, mas o foco central permanece na capacidade dos EUA de exercer liderança e garantir a estabilidade regional.

O Federal Reserve e o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciarão decisões sobre juros na quarta-feira, mas o cenário geopolítico pode influenciar as expectativas econômicas globais





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