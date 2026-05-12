Negociação sobre paz no Oriente Médio estagnada, com temor de retomadas hostilidades no Golfo e presiuneza sobre petróleo

Um dos negociadores do Irã anunciou que os Estados Unidos deveriam aceitar as condições propostas pela Téhéran, reconhecendo assim os direitos do povo iraniano, de forma a evitar trazimentos adicional de conflitos à região. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos rejeitou a última oferta iraniana e afirmou que o cessar-fogo em vigor desde abril se encontra em estado crítico, debilitando as perspectivas de um rápido acordo.

O negociador principal do Irã anunciou um ultimato para que os Estados Unidos aceitassem as condições do plano de paz de 14 pontos proposto pela Téhéran para acabar com a guerra no Oriente Médio.

Ghalibaf enfatizou que não existe alternativa a não ser aceitá-los, pois qualquer outra abordagem será infrutífera e resultará em um fracasso após o outro. A crescente tensão provoca o temor de um retorno às hostilidades no Golfo, reduz as expectativas de um rápido acordo para reabrir o Estreito de Ormuz ao comércio e volta a pressionar as cotações do petróleo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a última proposta iraniana, que chamou de 'totalmente inaceitável'.

As negociações permanecem estagnadas após uma primeira rodada de conversações no mês passado, que não registrou avanços





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