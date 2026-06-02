Negociações entre Teerã e Washington estão em andamento, mas o Irã ameaça escalada do conflito

O principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ameaçou uma escalada do conflito caso os ataques de Israel ao Líbano continuem. O Irã e os EUA continuam a se opor em vários aspectos, apesar do cessar-fogo.
Veículos de comunicação iranianos sinalizaram que as negociações entre Teerã e Washington estão em andamento, mas o principal negociador do país ameaçou uma escalada do conflito caso os ataques de Israel ao Líbano continuem.
Nesta terça-feira, a agência de notícias semioficial Mehr informou que a proposta final do Irã para um acordo de cessar-fogo provisório com os EUA ainda está em discussão, indicando que as negociações foram retomadas após a agência estatal Tasnim ter noticiado, na segunda-feira, que elas foram suspensas. Em uma publicação na rede social X, o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, sugeriu que o Irã iria além da diplomacia e confrontaria Israel se os ataques ao Líbano continuassem.
Ghalibaf afirmou que, se os crimes do regime sionista no Líbano continuarem, não apenas interromperemos as negociações, como também nos oporemos a eles. Desde meados de março, Trump tem repetidamente afirmado estar perto de assinar um acordo de paz, mas ainda não o fez. Apesar do cessar-fogo, o Irã e os EUA continuam a se opor em vários aspectos.
Enquanto isso, o chefe da Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, Esmaeil Qaani, ameaçou expandir o bloqueio do Estreito de Ormuz para o Golfo Pérsico, região que antes da guerra fornecia um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, elevando drasticamente os preços. O conflito entre o Irã e os EUA teve início no dia 28 de fevereiro, quando um ataque coordenado entre os dois países, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Iraque e Omã.
As autoridades iranianas dizem que têm como alvo apenas interesses dos Estados Unidos e de Israel nessas nações. Mais de 1.900 civis morreram no Irã desde o início da guerra, segundo a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, que tem sede nos EUA. A Casa Branca, por sua vez, registrou ao menos 13 mortes de soldados americanos em relação direta aos ataques iranianos.
Com isso, Israel tem realizado ofensivas aéreas contra o que diz ser alvo do Hezbollah no país vizinho. Mais de três mil morreram no território libanês desde então
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