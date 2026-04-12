Negociações entre EUA e Irã Terminam Sem Acordo no Paquistão

Após 21 horas de intensas negociações no Paquistão, Estados Unidos e Irã não conseguiram chegar a um acordo. As divergências sobre o programa nuclear iraniano, a liberação de ativos financeiros e a segurança no Oriente Médio foram os principais obstáculos. O impasse aumenta a incerteza sobre o futuro das relações bilaterais e a estabilidade regional.

As negociações entre Estados Unidos e Irã, realizadas no Paquistão , chegaram ao fim sem um acordo na madrugada de domingo, após 21 horas de intensas discussões. Autoridades de ambos os países confirmaram o impasse, destacando divergências significativas sobre questões cruciais que abrangem o programa nuclear iraniano, a liberação de ativos financeiros congelados e a estabilidade na região do Oriente Médio .

O fracasso das negociações, conforme declarado por Esmaeil Baghaei, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, à televisão estatal iraniana, resultou de “divergências de opiniões em duas ou três questões importantes”. Apesar de convergências em certos pontos, as negociações não culminaram em um acordo formal. O Estreito de Ormuz, um ponto estratégico, esteve entre os tópicos discutidos, embora não tenha havido menção a conversas sobre armas nucleares. A falta de progresso levanta sérias preocupações sobre o futuro das relações bilaterais e a estabilidade regional. A persistência das tensões nucleares, a complexidade dos assuntos financeiros e a instabilidade geopolítica criam um cenário desafiador para a diplomacia internacional.\Do lado americano, o vice-presidente JD Vance informou à imprensa que as negociações foram interrompidas devido à recusa do Irã em acatar os termos propostos por Washington, com o objetivo de impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos insistem em um compromisso claro por parte de Teerã, garantindo que o país não buscará construir uma bomba atômica nem desenvolver meios para obtê-la de forma rápida. Após um breve pronunciamento, Vance deixou o Paquistão sem responder a perguntas. Adicionalmente, o presidente Donald Trump, no sábado anterior, minimizou a relevância de um possível acordo, reiterando que sua ausência não faria diferença. Trump também reafirmou declarações anteriores sobre a capacidade dos Estados Unidos de desmantelar as forças militares e a liderança do Irã. A delegação americana foi liderada por Vance, com a participação de Steve Witkoff e Jared Kushner. Do lado iraniano, participaram o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi. A complexidade das relações bilaterais e a persistência das tensões nucleares continuam a ser desafios significativos.\Entre os principais pontos de debate, a questão do desbloqueio de recursos financeiros iranianos congelados se destacou. Fontes próximas à delegação iraniana indicaram que a participação nas negociações só se concretizou após uma decisão americana de liberar esses ativos, uma das principais exigências do Irã. No entanto, os Estados Unidos não confirmaram oficialmente essa medida. O Estreito de Ormuz, uma via marítima estratégica, também permaneceu como um ponto crítico, com restrições mantidas mesmo após o cessar-fogo. Adicionalmente, a situação no Líbano, que continua a sofrer ataques israelenses, adiciona uma camada de complexidade ao conflito. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que os ataques contra o Irã e seus aliados continuarão. Uriã Fancelli, analista de política internacional, avaliou que a continuidade da guerra não beneficia nenhum dos países envolvidos. Em uma postagem nas redes sociais, Mohammad Bagher Ghalibaf afirmou que os negociadores iranianos apresentaram “iniciativas construtivas”, mas que Washington não conseguiu inspirar confiança em Teerã. O término sem acordo intensifica a incerteza sobre o futuro do conflito e as relações entre os dois países. O impasse nas negociações ressalta a dificuldade de alcançar um consenso em meio a interesses conflitantes e a complexidade das dinâmicas geopolíticas





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