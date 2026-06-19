Negociações entre EUA e Irã na Suíça são adiadas; acordo enfrenta críticas

As negociações técnicas entre os Estados Unidos e o Irã, previstas para acontecer na Suíça, foram adiadas. O acordo, que inclui fundo de reconstrução e fim da guerra, enfrenta objeções internas nos EUA e resistência de Israel.

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça anunciou que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, programadas para esta sexta-feira (19) no resort de Burgenstock, não ocorrerão conforme planejado.

O objetivo das conversações seria iniciar as discussões sobre a implementação do acordo firmado recentemente entre Teerã e Washington, com a finalidade de pôr fim ao conflito. De acordo com um comunicado emitido pelo porta-voz do ministério, os planos para as próximas reuniões técnicas ainda não foram finalizados, e a delegação dos EUA estava pronta para partir assim que possível, porém a logística envolvendo tais negociações tem se mostrado complexa e imprevisível. O vice-presidente americano, J.D.

Vance, que estava agendado para viajar à Suíça a fim de participar de uma cerimônia oficial de assinatura do memorando de entendimento, não partirá na noite prevista. Em coletiva de imprensa, Vance havia declarado que pretendia estar presente para a assinatura presencial do acordo, embora tenha admitido a incerteza quanto à data.

Ele afirmou ainda que as negociações técnicas deveriam começar neste fim de semana e que planejava liderar a equipe de negociação dos EUA, mencionando que o processo de 60 dias com Teerã havia se iniciado na quinta-feira. O contexto das conversações é permeado por críticas internas nos Estados Unidos em relação aos termos do acordo bilateral.

Tanto o presidente Donald Trump quanto o vice-presidente Vance enfrentam objeções, principalmente a avaliação de que o memorando seria mais vantajoso para o Irã, não alterando de forma substancial o programa nuclear iraniano. O acordo inclui a criação de um fundo de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã e a retomada das exportações de petróleo pelo país.

Vance assegurou que os EUA terão capacidade de rastrear os recursos obtidos pelo Irã com a venda de petróleo, para evitar que esses fundos sejam direcionados a grupos considerados terroristas. No entanto, ele reconheceu que ainda não se sabe quem financiará o fundo de 300 bilhões de dólares nem como exatamente ele funcionará. O memorando também prevê o encerramento da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, e exige a retirada das tropas israelenses do território libanês.

Israel, contudo, já declarou que não cumprirá essa exigência, mesmo após a assinatura do acordo com os Estados Unidos. Vance enfatizou que Israel, assim como todos os envolvidos, deve respeitar os termos acordados, apontando que os bombardeios israelenses no Líbano prejudicaram em diversas ocasiões as negociações pela paz com o Irã.

O cenário atual suscita questionamentos sobre a viabilidade do acordo e comparações com tratados anteriores entre Washington e Teerã, gerando um debate sobre se os novos termos representam um avanço em relação à situação prévia ao conflito





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