Negociações entre EUA e Irã em Islamabad terminam sem acordo para o fim da guerra

Após 21 horas de negociações em Islamabad, as delegações dos Estados Unidos e do Irã não conseguiram chegar a um acordo para o fim da guerra. O principal ponto de discórdia foi a recusa do Irã em abandonar seu programa nuclear, enquanto os iranianos culparam os 'excessos e ambições dos EUA' pelo fracasso.

Em Islamabad , capital do Paquistão, após extensas 21 horas de negociações , as delegações dos Estados Unidos e do Irã não lograram um acordo para cessar as hostilidades. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, iniciou as tratativas recebendo autoridades em Islamabad na manhã de sábado, 11 de maio. Horas depois, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, chegou à cidade, marcando o início de um intenso período de diálogos.

Ambos os diplomatas se encontraram com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, antes de darem início às negociações presenciais na tarde de sábado. A complexidade do encontro ficou evidente logo nas primeiras horas, com a participação de especialistas em questões econômicas, militares, jurídicas e nucleares de ambos os lados, conforme informou o governo iraniano. A madrugada de domingo, 12 de maio, foi marcada por uma nova rodada de negociações trilaterais, conforme noticiado pela agência de notícias iraniana semioficial Tasnim. Apesar disso, a agência ressaltou que desafios significativos ainda permaneciam sem solução, demonstrando a profundidade das divergências. A reunião em Islamabad é um reflexo das tensões geopolíticas no Oriente Médio e da importância do diálogo para evitar uma escalada ainda maior.\A coletiva de imprensa realizada por Vance, após a exaustiva rodada de negociações, foi clara ao anunciar a ausência de um acordo entre as partes. O ponto crucial de desacordo, conforme indicado por Vance, residiu na resistência do Irã em abandonar seu programa nuclear. A agência iraniana Tasnim, por sua vez, atribuiu o fracasso das negociações aos 'excessos e ambições dos EUA', que teriam impedido o consenso sobre uma estrutura e um acordo comuns. As declarações revelam perspectivas opostas sobre as causas da falha nas negociações, evidenciando a complexidade das relações bilaterais e os obstáculos para a resolução do conflito. A saída de Vance de Islamabad, a bordo do Air Force Two, simbolizou a interrupção temporária do diálogo, deixando em aberto o futuro das relações entre os dois países. Paralelamente, Mohammad Bagher Ghalibaf, líder da delegação iraniana, utilizou a rede social X para expressar sua insatisfação, afirmando que Washington não conquistou a confiança da delegação iraniana durante as discussões. Essa declaração reflete a desconfiança mútua existente entre as partes e os desafios para estabelecer um ambiente propício à negociação.\A falha nas negociações em Islamabad expõe a intricada teia de interesses e divergências que permeiam as relações entre Estados Unidos e Irã. A questão nuclear, com suas implicações de segurança e geopolítica, continua sendo um ponto crucial de tensão. A divergência em relação a essa questão impede avanços significativos em outras áreas de discussão, como a estabilidade regional e o comércio. A importância do Estreito de Ormuz para a economia global, como demonstrado pelo site da CNN Brasil, acrescenta uma camada adicional de complexidade, uma vez que a região é estratégica para o transporte de petróleo. A necessidade de encontrar soluções diplomáticas e construtivas para os conflitos é premente, com o objetivo de evitar uma escalada que possa ter consequências catastróficas. O fracasso em Islamabad demonstra a dificuldade de conciliar os interesses conflitantes das duas nações, mas também ressalta a importância de continuar buscando o diálogo como ferramenta para a paz





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