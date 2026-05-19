ÍNDICE [PONTOS NOVOS] - Notícias mais atuais

Aqui estão os tópicos mais relevantes da notícia, divididos em cinco tópicos:

Um perito criminal federal foi alvo da 7ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada hoje pela Polícia Federal (PF), para apurar o suposto vazamento de informações relacionadas às investigações do caso do Banco Master.

Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Rondônia, além de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a suspensão do exercício da função pública do policial federal investigado. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Em nota, a Corte afirmou que o investigado teria repassado a integrante da imprensa informações sigilosas relacionadas a fatos ocorridos no início das investigações, obtidas a partir da análise de material apreendido durante uma das fases da Operação Compliance Zero. A apuração envolve eventual crime de violação de sigilo funcional. Ainda de acordo com o Supremo, as medidas não envolvem jornalistas ou veículos de imprensa.

‘As medidas não implicam qualquer direcionamento investigativo contra jornalistas ou veículos de imprensa, permanecendo preservadas a liberdade de atuação jornalística e a garantia constitucional do sigilo da fonte’, consta na nota. Em meio a incertezas sobre novo plano de paz, EUA impõem sanções contra o Irã. Medida ocorre após Teerã enviar sua mais recente proposta de paz a Washington; na segunda-feira, Trump suspendeu ataque militar de larga escala contra país persa previsto para hoje.

Setores de saúde e educação atravessam momento de ajuste focado em eficiência operacional, diz Itaú BBA. Segundo analistas do banco, o entusiasmo com o crescimento puramente baseado em volume deu lugar a uma agenda de desalavancagem e execução rigorosa. BCE pode ter de agir se choque provocado por alta da energia persistir, diz Nagel. Questionado se isso poderia marcar uma nova alta de juros em junho, dirigente disse que a decisão ocorrerá com base em dados.

Vitória jurídica da OpenAI sobre Musk é ofuscada por ataques à credibilidade de Sam Altman. Máquinas High-NA de próxima geração podem produzir estruturas até 66% menores do que as ferramentas EUV, utilizadas pela maioria de fabricantes de chips avançados.

Segundo o presidente do BC, no Brasil ocorreu um movimento em sentido oposto ao do exterior, com instituições buscando se tornar bancos para acessar recursos captados com cobertura do FGCPolícia de San Diego informou que três homens ligados, incluindo um segurança apontado pelas autoridades como responsável por evitar um massacre ainda maior, foram mortos a tiros





valoreconomico / 🏆 4. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gestora da Caixa vai lançar fundos imobiliários e diversificar estratégiaCaixa Asset espera ofertar os novos ativos ainda em 2026; exposição será maior em CRIs

Read more »

A rede de ‘mercadinhos’ que quer dominar o Brasil e superar R$ 500 milhõesPontos da Market4u funcionam dentro de condomínios residenciais e comerciais

Read more »

AltasIntel: Flávio perde pontos e Lula amplia vantagem após diálogos do senador com VorcaroPesquisa é a primeira depois da revelação do áudio em que pré-candidato pede dinheiro a ex-banqueiro

Read more »

NBA: Wembanyama faz história, bate recorde e Spurs vencem o ThunderFrancês anota 41 pontos e 24 rebotes após prêmio de MVP para Shai Gilgeous-Alexander

Read more »