Head Topics

Índice de Demanda Imobiliária: Advânšo do Centro-Oeste e Maior Descentralização da Demanda no País

Compra De Imóveis News

Índice de Demanda Imobiliária: Advânšo do Centro-Oeste e Maior Descentralização da Demanda no País
Demanda ImobiliáriaCentro-OesteAlto Padrão
📆5/12/2026 1:30 PM
📰exame
32 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 63%

Apesar da volatilidade decorrente da pandemia, o Brasil revelou uma tendência em expansão do mercado imobiliário no primeiro trimestre de 2026, com o avanço do Centro-Oeste afetando tanto a demanda em imóveis de alto padrão quanto a segmentação de cores, de acordo com um relatório do Ecossistema Sienge, CV CRM e Grupo Prospecta.

Índice de Demanda Imobiliária mostra avanço do Centro-Oeste no alto padrão e maior descentralização da demanda no país, considerando dados do primeiro trimestre de 2026.

O levantamento, realizado por Ecossistema Sienge, CV CRM e Grupo Prospecta em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), aponta que Goiânia avançou para a terceira posição do ranking, enquanto São Paulo ocupou a vice-liderança. Brasília, líder absoluta em dois trimestres, segue com forte desempenho, seguido por São Paulo e em seguida por Fortaleza, Itajaí e Maringá.

A capital cearense teve queda no indicador de Demanda Direta e baixa no ritmo de venda de imóveis já disponíveis no mercado, enquanto Fortaleza mantido líder no indicador de atratividade de lançamentos com menos de 12 meses

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

exame /  🏆 18. in BR

Demanda Imobiliária Centro-Oeste Alto Padrão Brasília Goiânia São Paulo Fortaleza Itajaí Maringá

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frio atinge as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do BrasilFrio atinge as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do BrasilTemperatura pode cair a 13º Celsius em São Paulo e 10º em Campo Grande (MS)
Read more »

Veja antes e depois de casas destruídas por explosão no Jaguaré, Zona Oeste de SPVeja antes e depois de casas destruídas por explosão no Jaguaré, Zona Oeste de SPExplosão após perfuração de tubulação de gás destruiu imóveis, deixou três feridos e mobilizou bombeiros em busca de uma possível vítima sob os escombros.
Read more »

Explosão na zona oeste de São Paulo destrói casas e deixa feridosExplosão na zona oeste de São Paulo destrói casas e deixa feridosDoze viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local contendo as chamas e prestando socorro às vítimas; incêndio teria começado por gás de cozinha
Read more »

Centro-Oeste é grande vencedor da interiorização da indústria brasileiraCentro-Oeste é grande vencedor da interiorização da indústria brasileiraPeso do setor no PIB regional saltou de 6,1% para 8,9% em 40 anos, enquanto Sudeste liderou as perdas no período, mostra estudo
Read more »



Render Time: 2026-05-12 16:30:43