Índice de Demanda Imobiliária: Advânšo do Centro-Oeste e Maior Descentralização da Demanda no País

Apesar da volatilidade decorrente da pandemia, o Brasil revelou uma tendência em expansão do mercado imobiliário no primeiro trimestre de 2026, com o avanço do Centro-Oeste afetando tanto a demanda em imóveis de alto padrão quanto a segmentação de cores, de acordo com um relatório do Ecossistema Sienge, CV CRM e Grupo Prospecta.

Índice de Demanda Imobiliária mostra avanço do Centro-Oeste no alto padrão e maior descentralização da demanda no país, considerando dados do primeiro trimestre de 2026.

O levantamento, realizado por Ecossistema Sienge, CV CRM e Grupo Prospecta em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), aponta que Goiânia avançou para a terceira posição do ranking, enquanto São Paulo ocupou a vice-liderança. Brasília, líder absoluta em dois trimestres, segue com forte desempenho, seguido por São Paulo e em seguida por Fortaleza, Itajaí e Maringá.

A capital cearense teve queda no indicador de Demanda Direta e baixa no ritmo de venda de imóveis já disponíveis no mercado, enquanto Fortaleza mantido líder no indicador de atratividade de lançamentos com menos de 12 meses





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