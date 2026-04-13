Índia Avalia Usar Cobras e Crocodilos na Fronteira com Bangladesh para Deter Imigrantes

A Índia estuda a possibilidade de soltar cobras e crocodilos na fronteira com Bangladesh em áreas alagadiças, como medida para impedir a entrada de imigrantes ilegais. A iniciativa, que visa utilizar répteis como barreiras naturais, enfrenta desafios logísticos e levanta preocupações sobre o impacto nas comunidades locais.

A Índia está considerando uma estratégia inusitada para conter a imigração ilegal em sua fronteira com Bangladesh : a utilização de cobras e crocodilos . A medida, que ainda está em fase de estudo, visa impedir a entrada de imigrantes em áreas onde a instalação de cercas é impraticável, especialmente em terrenos alagadiços. A Força de Segurança de Fronteiras (BSF) informou que a proposta foi discutida em uma reunião com o Ministério do Interior em fevereiro. O objetivo é usar esses répteis como barreiras naturais, aproveitando suas características para dificultar a travessia ilegal da fronteira. A fronteira entre os dois países se estende por mais de 4.000 quilômetros, com muitas áreas vulneráveis em deltas e rios, onde as cercas tradicionais não são eficientes.

Manoj Barnwal, oficial sênior da BSF, explicou que a avaliação da viabilidade da iniciativa está em andamento. “Fomos solicitados a avaliar a viabilidade de implantar répteis, como cobras ou crocodilos, em áreas ribeirinhas vulneráveis”, afirmou Barnwal. Ele acrescentou que o plano envolve o uso de “repelentes naturais” em áreas sujeitas a inundações e trechos sem cercas, onde as barreiras físicas são ineficazes. Apesar de ser uma medida inovadora, Barnwal ressaltou que a iniciativa apresenta desafios e levanta preocupações de segurança. Entre as questões em aberto estão a obtenção dos répteis e o impacto que a presença desses animais terá nas comunidades locais. As unidades de campo da BSF estão elaborando um relatório sobre a viabilidade da proposta, que deverá ser apresentado em breve.

As relações entre Índia e Bangladesh têm sido tensas, especialmente após a revolução de 2024 em Bangladesh. A deposição do governo anterior e a fuga da então primeira-ministra Sheikh Hasina para a Índia agravaram a situação. A Índia, com sua política de imigração mais rígida, construiu cercas na fronteira e tem detido cidadãos de Bangladesh que tentam cruzar a divisa. A postura do governo indiano, liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, tem como foco o controle da imigração, especialmente da vizinha Bangladesh, um país de maioria muçulmana. A medida em estudo reflete essa preocupação e a busca por soluções para proteger a fronteira, mesmo que isso envolva o uso de estratégias controversas e com potenciais impactos ambientais e sociais. A utilização de animais selvagens como ferramenta de controle fronteiriço é uma abordagem incomum, que levanta diversas questões sobre ética, segurança e o impacto nas populações locais e no meio ambiente. A proposta, embora ainda em fase de avaliação, demonstra a crescente preocupação da Índia com a imigração ilegal e a busca por soluções para proteger suas fronteiras.





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