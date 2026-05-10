NBA registra menor número de inscritos para Draft de 2026 e mostra queda no interesse por seleções

O número de jogadores inscritos para a rodada de Draft de 2026 da NBA é o menor desde 2003, segundo a licitação. O movimento indica uma queda significativa na quantidade de atletas que se dispõem para a seleção de novos talentos da liga.

O francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs em partida contra o Portland Trail Blazers pelos playoffs da NBA (Foto: Joe Murphy/ NBA E via AFPA NBA registrou 71 jogadores inscritos antecipadamente para o Draft de 2026, o menor número desde 2003.

A marca chama atenção no cenário do basquete mundial por representar uma queda significativa na quantidade de atletas que se colocam à disposição para a seleção de novos talentos da liga. O total de 71 jogadores inscritos recoloca o Draft de 2026 em um patamar semelhante ao início dos anos 2000.

A última vez que a liga teve um número tão baixo de candidatos foi em 2003, ano marcado por uma das gerações mais icônicas da história do basquete, com nomes como LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade e Chris Bosh. Nos anos seguintes, o volume de inscrições cresceu de forma constante, chegando a ultrapassar 300 jogadores em 2021. Desde então, o movimento passou a ser de queda gradual, culminando no número atual.

Sinalização do AWS Draft Combine antes do início do G League Combine de 2026 na Wintrust Arena (Foto: Jeff haynes/Nbae via getty images/Afp). A redução no total de inscritos está diretamente ligada à nova dinâmica do basquete universitário. O sistema de NIL (Name, Image and Likeness) passou a permitir que atletas lucrem ainda na NCAA, mudando a lógica tradicional de entrada precoce na NBA.

Com contratos de imagem cada vez mais altos, muitos têm optado por permanecer na universidade, adiando a decisão de se declarar para o Draft. O processo de definição das escolhas começa a ganhar forma neste fim de semana. A Loteria do Draft da NBA acontece neste domingo (10), em Chicago, e será responsável por definir a ordem das primeiras escolhas da seleção de 2026, etapa que antecede oficialmente o recrutamento de novos jogadores da liga.

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NBA Draft Jogadores Inscritos Atletas Se Dedicarem A Seleção NIL (Name Image E Likeness) Regra Tradicional De Entrada Precoce Na NBA

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