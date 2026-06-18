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Nati Cassasola celebra 41 anos e volta aos holofotes com ensaio sensorial em Florianópolis

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Nati Cassasola celebra 41 anos e volta aos holofotes com ensaio sensorial em Florianópolis
Nati CassasolaEnsaio FotográficoBig Brother Brasil
📆6/18/2026 8:29 PM
📰jornalextra
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A ex‑BBB marca seu retorno após dois anos longe dos holofotes com um ensaio fotográfico que destaca sua nova fase espiritual e financeira, celebrando seus 41 anos.

A ex‑participante do Big Brother Brasil , Nati Cassasola , decidiu marcar o retorno à ribalta e a comemoração de seus 41 anos com um ensaio fotográfico ousado, realizado no Speedway Music Park, em Florianópolis .

Depois de dois anos longe dos holofotes, a apresentadora explicou que havia se afastado da vida pública para repensar prioridades, recuperar energia e afastar o peso das redes sociais e dos reality shows.

"Eu parei de tudo, até de fotografar, porque precisava de um tempo para a minha cabeça", relatou Nati, que aproveitou o período para se aprofundar em seu desenvolvimento espiritual e para alcançar metas financeiras que considerava essenciais antes de voltar ao estrelato. O ensaio contou com uma produção de alto padrão: a produção foi coordenada por Simone Arantes, o fotografo foi Núbio Fabricio Garcia, o carro de luxo usado nas imagens foi da Clubedo Z Garage, o cabelo foi estilizado por Jomoraes e ampliado com mega hair da Cebelos Loiros Virgens, e a edição de vídeo ficou a cargo de Bruno Aranntes e Giulia Maleski.

Cada detalhe foi pensado para refletir a nova fase de Nati, que agora reivindica autonomia sobre sua imagem e seu futuro, livre das exigências de aparência e status que antes guiavam suas escolhas.

"Estou tão focada no meu conhecimento espiritual que consegui alcançar minhas metas. Não corro mais contra o relógio, não dependo de beleza ou fama; agora quero descobrir quem sou de verdade", declarou a celebridade, que mora na Ilha da Magia, em Florianópolis, e segue solteira. Ela também ressaltou que, ao chegar aos 40 anos, percebeu que o medo que muitos têm em torno dessa idade é muitas vezes superado quando se abraça a própria jornada com tranquilidade.

"Se eu soubesse que os 40 poderiam ser assim, teria passado direto para essa fase agora aos 20", brincou, ressaltando o prazer de viver o presente sem pressa. O ensaio, que misturou sensualidade e intimidade, foi divulgado nas redes sociais da artista, gerando grande repercussão entre fãs que acompanham sua trajetória desde as duas passagens pelo reality show (edições 8 e 13).

O retorno de Nati Cassasola ao meio artístico, agora com um posicionamento mais consciente e autônomo, demonstra como celebridades podem usar pausas estratégicas para se reinventar, reavaliar valores e, sobretudo, reconectar-se com sua essência antes de retomar o protagonismo diante do público. Essa mudança de postura pode inspirar outras figuras públicas que enfrentam a pressão da fama, mostrando que é possível redefinir a própria narrativa, integrar crescimento espiritual e metas pessoais, e ainda celebrar marcos importantes de forma autêntica e empoderadora

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Nati Cassasola Ensaio Fotográfico Big Brother Brasil Florianópolis Autoestima

 

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