Natan, zagueiro do Real Betis, sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026

Natan, zagueiro do Real Betis, vive um momento de afirmação no futebol europeu e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026, sob o comando de Carlo Ancelotti.

na temporada, o zagueiro Natan vive um momento de afirmação no futebol europeu. Sob o comando do experiente Manuel Pellegrini , o ex-defensor doTudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional O zagueiro, constantemente elogiado pela sua solidez defensiva e por ajudar na construção do jogo, atrai o interesse de diversos clubes europeus. O brasileiro, antes de chegar à cidade de Sevilla, na Espanha, teve uma curta passagem pelo futebol italiano, no Napoli. O zagueiro, que foi campeão brasileiro vestindo a camisa do Flamengo, é peça-chave no esquema de Manuel Pellegrini e foi o jogador mais utilizado pelo treinador argentino.

— Joguei 41 partidas e, graças a Deus, não tive nenhuma lesão porque me cuido bem. Estou feliz, estou jogando e sempre quero jogar — afirmou o jogador. Atualmente na 5ª posição de La Liga com 53 pontos, o Real Betis encara uma reta final decisiva.

Embora a distância para o Atlético de Madrid (4º colocado) seja de 10 pontos com apenas quatro jogos restantes, o brasileiro mantém o otimismo, priorizando consolidar a posição atual enquanto observa a zona de classificação para a Champions. — Sabemos que nos restam quatro jogos muito importantes e o que está em nossas mãos é garantir o quinto lugar. Esperamos que isso nos dê a classificação para a Liga dos Campeões; caso contrário, jogaremos na Liga Europa.

Vamos tentar fazer um bom trabalho nestas últimas partidas — disse o zagueiro do Real Bétis sobre a possibilidade de disputar a Champions League na próxima temporada. Mesmo com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, Natan ainda quer jogar este Mundial vestindo a Amerilinha, sob o comando de Carlo Ancelotti. — Jogar uma Copa do Mundo é o sonho de todo jogador.

Sei que é difícil porque há muitos jogadores na minha posição fazendo uma ótima temporada, mas estou trabalhando para isso. Espero que Ancelotti possa me incluir nessa lista; se ele decidir me convocar, estarei disponível e muito feliz. Seria a realização de um sonho para mim e para toda a minha família. Quero jogar nesta Copa do Mundo, mas espero ter mais duas Copas do Mundo pela frente para poder realizar esse sonho — concluiu Natan





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