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Natalie Portman anuncia terceira gravidez em Paris

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Natalie Portman anuncia terceira gravidez em Paris
Natalie PortmanGravidezTanguy Destable
📆4/17/2026 6:21 PM
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A atriz Natalie Portman revelou em entrevista à Harper's Bazaar que está grávida de seu terceiro filho, o primeiro com o produtor musical francês Tanguy Destable. Ela expressa gratidão e reflete sobre a maturidade e serenidade desta fase da vida.

Natalie Portman , aclamada atriz de 44 anos, compartilhou uma notícia pessoal emocionante: ela está grávida de seu terceiro filho. Este será o primeiro bebê de Portman com seu atual parceiro, o produtor musical francês Tanguy Destable , conhecido artisticamente como Tepr. A revelação foi feita pela própria atriz em uma entrevista exclusiva com a revista Harper’s Bazaar, onde ela expressou sua imensa alegria e gratidão. "Tanguy e eu estamos muito animados", declarou Portman, nascida em Jerusalém.

"Estou muito agradecida. Sei que é um privilégio e um milagre". A atriz tem desfrutado de sua gravidez em Paris, cidade onde reside há alguns anos. Ela relatou sentir-se bem e com mais energia do que esperava. Após a conclusão de seus projetos cinematográficos mais recentes, Portman dedicou-se a atividades físicas, como ginástica e natação, visando o bem-estar físico, e tem aproveitado o tempo livre para estar com seus dois filhos mais velhos, destacando que "sempre é o melhor". Ao contrário de suas gravidezes anteriores, quando se dedicava à leitura intensiva de livros sobre o assunto, desta vez ela optou por uma abordagem mais natural. "A gente se vira. No final, cometeremos erros, não importa o quanto tentemos fazer direito", explicou, enfatizando a importância de estar presente e oferecer amor. A relação entre Portman e Destable, que compõe músicas para cinema, videogames e desfiles de moda, tornou-se pública há cerca de um ano, após divulgação pela imprensa francesa. Ambos, seguindo o estilo discreto de Portman, mantiveram o relacionamento longe dos holofotes. Naquela época, a atriz de Cisne Negro já havia se divorciado do coreógrafo Benjamin Millepied, seu parceiro de longa data e com quem se conheceu durante as filmagens do premiado filme de Darren Aronofsky em 2010, trabalho que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz. O casal oficializou sua união em agosto de 2012, na Califórnia, já com o primogênito, Aleph, que hoje tem 14 anos. A filha do casal, Amalia, nasceu em fevereiro de 2017, completando nove anos recentemente. O divórcio de Portman e Millepied foi um processo complexo. Notícias sobre uma suposta infidelidade do bailarino e coreógrafo, de 48 anos, surgiram no verão de 2023. Em março de 2024, um representante da atriz confirmou a separação definitiva à revista People, informando que Portman havia iniciado o processo de divórcio em julho de 2023, e que a dissolução do casamento foi oficializada na França em fevereiro, país onde a família residia. Uma fonte próxima à intérprete confidenciou ao mesmo veículo que "inicialmente, foi muito difícil para ela, mas seus amigos estiveram ao seu lado e a ajudaram a superar o pior. Natalie está saindo de um ano realmente difícil e doloroso, mas saiu do outro lado mais forte e está encontrando alegria em sua família, amigos e trabalho". Como Portman, que também atua como produtora e empresária, sendo dona do time de futebol feminino Angel City FC em Los Angeles, explicou à Harper’s Bazaar, sua experiência com a fertilidade é influenciada por sua criação. Seu pai é um especialista em fertilidade, o que a tornou "muito consciente dos desafios e da dor que podem acompanhar o processo de buscar uma gravidez". Ela recorda ter crescido "ouvindo o quão difícil é engravidar", e por isso, demonstra grande sensibilidade e respeito pela jornada de outras mulheres. "Há tantas pessoas queridas que passaram por isso com muita dificuldade que quero ser respeitosa em relação a isso. É algo tão bonito e alegre, mas também não é fácil", comentou. "É por isso que sei o quão sortuda sou. Tenho plena consciência disso e sou muito grata. Sinto um profundo apreço e gratidão". A atriz também revelou que esta será "provavelmente" sua última gestação, refletindo sobre a maturidade e serenidade que a experiência lhe traz nesta fase da vida. "Há uma gratidão que, quando se é jovem, nem sempre se consegue compreender", ponderou. "E há uma serenidade e um conhecimento de mim mesma — saber com quem quero passar o tempo, que tipo de energia quero ao meu redor — que fazem com que a experiência seja muito bonita, dia após dia. E, sabendo que provavelmente é a última vez, aproveito cada momento"

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