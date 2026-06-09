Natalia Belloli viaja com família em jatinho particular para acompanhar Raphinha na Copa do Mundo

A esposa do jogador Raphinha viajou com um grupo de oito pessoas, incluindo o filho de 2 anos, para os Estados Unidos a fim de apoiar o marido durante a Copa do Mundo. A viagem de primeira classe ilustra o padrão elevado de conforto buscado por familiares de atletas.

A esposa do lateral-direito Raphinha , a influenciadora digital Natalia Belloli , embarcou com a família para os Estados Unidos a fim de acompanhar de perto a participação do marido com a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Na viagem, ela levou o filho do casal, Gael, de 2 anos, que também fará a torcida pelo pai durante a competição. Além do menino, Natalia viajou acompanhada por mais seis pessoas, totalizando um grupo de oito integrantes. A comitiva fretou um jatinho particular e ostentou viagem de primeira classe, conforme registros em redes sociais.

A ação reforça a presença de familiares nos eventos esportivos internacionais e o apoio emocional aos atletas, especialmente em momentos de grande pressão como um mundial. Natalia, que tem milhões de seguidores,(documentará a experiência nos EUA, onde o Brasil buscará o hexacampeonato





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