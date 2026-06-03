NASA declara fim das operações da sonda MAVEN após falha crítica em órbita marciana

A NASA confirmou que a sonda MAVEN, que orbitava Marte desde 2014, entrou em modo de segurança e perdeu contato, encerrando mais de uma década de coleta de dados sobre a atmosfera marciana. A missão revelou importantes descobertas, como auroras ultravioletas e a aceleração da erosão atmosférica por tempestades solares, e continuará a influenciar futuras missões tripuladas.

Após meses de tentativas frustradas de restabelecer comunicação, a equipe de controle da missão anunciou que a sonda MAVEN não poderá mais operar. O sinal de retorno, recebido após uma manobra rotineira de ajuste orbital, revelou falhas críticas: o veículo entrou em modo de segurança e começou a girar descontroladamente, o que comprometeu a orientação dos painéis solares e interrompeu a geração de energia elétrica.

Diversas sequências de reconexão foram enviadas ao longo de várias horas, mas nenhuma obteve sucesso, e a causa exata do mau‑funcionamento ainda está sob investigação pelos engenheiros da NASA. A agilidade das equipes de missão, que monitoram a espaçonave 24 horas por dia, indica que o problema pode estar relacionado a um defeito nos sistemas de atitude ou a um evento de radiação inesperado, embora ainda não haja conclusão oficial.

Lançada em novembro de 2013 a bordo de um veículo Atlas V, a Missão de Investigação da Atmosfera de Marte (MAVEN) chegou à órbita do Planeta Vermelho em setembro de 2014. Embora a missão tivesse sido originalmente projetada para durar um ano terrestre, a sonda superou todas as expectativas e permaneceu funcional por mais de dez anos, fornecendo dados fundamentais sobre a atmosfera marciana.

Durante sua trajetória, a MAVEN monitorou a interação entre o vento solar e a fina camada gasosa de Marte, demonstrando que tempestades solares podem acelerar em até vinte vezes a taxa de erosão atmosférica. A sonda também detectou auroras ultravioletas de grande extensão, bem como íons metálicos na ionosfera - fenômenos nunca antes observados em nenhum outro corpo celeste do Sistema Solar.

A perda da MAVEN deixa apenas duas sondas da NASA em operação ao redor de Marte, o que reduz significativamente a capacidade de observação em tempo real do planeta. Contudo, os dados já coletados permanecerão disponíveis para análise por anos, contribuindo para a compreensão da evolução climática de Marte e servindo como base para futuras missões tripuladas.

Os cientistas pretendem usar o legado da MAVEN para desenvolver estratégias de proteção contra a radiação cósmica, essencial para a segurança de astronautas que, em futuro próximo, poderão viajar rumo ao Planeta Vermelho. Além disso, a missão participou de estudos sobre o cometa interestelar 3I/ATLAS, ampliando ainda mais o alcance científico da investigação. A comunidade internacional lamenta a interrupção prematura da sonda, mas celebra o legado deixado por uma das missões mais produtivas da história da exploração espacial





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