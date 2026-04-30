Narcisa Tamborindeguy Recebe Shakira com Megafone no Rio de Janeiro

Socialite carioca Narcisa Tamborindeguy demonstra entusiasmo pela chegada de Shakira ao Rio de Janeiro, dando-lhe as boas-vindas com um megafone do edifício Chopin. A cantora se prepara para um show que espera atrair mais de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana.

A chegada de Shakira ao Rio de Janeiro foi recebida de forma inusitada pela socialite Narcisa Tamborindeguy . Do alto de seu apartamento no emblemático edifício Chopin , localizado ao lado do hotel Copacabana Palace, Narcisa utilizou um megafone para dar as boas-vindas à cantora colombiana, gritando: 'Welcome to Rio de Janeiro, Shakira .

I am going to your show!

'. A demonstração de entusiasmo, embora possa não ter sido ouvida pela própria Shakira, ilustra a expectativa gerada pelo show que acontecerá na Praia de Copacabana neste sábado, com previsão de atrair mais de 2 milhões de pessoas. O evento, parte do projeto Todo Mundo no Rio, promete ser um marco na orla da Zona Sul carioca.

O edifício Chopin, construído em 1956, é um ícone da arquitetura modernista e um endereço de prestígio, abrigando personalidades como Gilberto Gil e Fábio Porchat. Sua história é rica em eventos e moradores ilustres, incluindo o ex-presidente João Goulart e o empresário Adolph Bloch, fundador da TV Manchete.

A construção do Chopin, idealizada pelo magnata polonês Henryk Spitzman e projetada pelo arquiteto francês Jaques Pilon, enfrentou resistência da família Guinle, proprietária do Copacabana Palace, que temeu a perda de privacidade e vista para o mar. A disputa resultou em ameaças de construção de um muro divisório, mas o edifício foi erguido, tornando-se um símbolo da sofisticação carioca.

Recentemente, o Chopin também ganhou destaque na mídia devido a um caso de cárcere privado envolvendo a socialite Regina Gonçalves e seu motorista. Enquanto isso, outras notícias ganham espaço. Thiago Mendes foi absolvido pelo STJD e poderá reforçar o Vasco no próximo jogo contra o Flamengo. A Bienal de Veneza, a mais importante exposição de arte do mundo, estabeleceu critérios para a participação de artistas de países liderados por acusados de crimes contra a humanidade.

Em Santa Bárbara, um evento gratuito será realizado na Praça de Esportes João Saldanha, oferecendo atividades para toda a família no feriado de 1º de maio. Uma pesquisa de mercado mapeou padrões de consumo, orientando estratégias para o setor. Shakira também surpreendeu seus fãs com uma aparição na sacada do hotel. O Secretário de Defesa dos EUA discute a possibilidade de uma guerra no Irã, mesmo após o prazo para aprovação do Congresso.

Iniciativas governamentais visam ampliar o acesso à qualificação profissional para famílias de baixa renda. E, no campo da saúde, uma tecnologia brasileira ganha apoio internacional no combate à malária, com testes planejados em Camarões





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shakira Narcisa Tamborindeguy Rio De Janeiro Copacabana Chopin Show

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sony Music Brasil oferece experiência VIP para 100 fãs de Shakira em show no RioA Sony Music Brasil anunciou que selecionará 100 fãs para assistirem ao show de Shakira em Copacabana em um espaço VIP. Os interessados devem se cadastrar no site vamoscomlaloba.com.br até 30 de abril, respondendo a uma pergunta sobre sua admiração pela cantora. Os selecionados serão notificados a partir das 19h de quinta-feira (30) e terão 60 minutos para confirmar. O benefício não inclui transporte, alimentação ou hospedagem.

Read more »

Shakira no Rio: esquema especial de segurança terá reforço de policiaisSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Shakira chega ao Rio para show histórico na Praia de CopacabanaArtista colombiana é a estrela deste ano do show gratuito do projeto 'Todo Mundo no Rio' e deve atrair uma multidão estimada em até 2 milhões de pessoas.

Read more »

Shakira chega ao Brasil para show histórico no Rio de JaneiroA cantora Shakira desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29) para se apresentar no evento Todo Mundo no Rio, em Copacabana. A expectativa é de que o show atraia mais de 2 milhões de fãs e contará com uma estrutura grandiosa, com palco maior que os utilizados por Madonna e Lady Gaga.

Read more »

Shakira chega ao Rio para megashow na Praia de Copacabana; veja fotosCantora colombiana se apresentará no 'Todo Mundo no Rio' no próximo sábado, 2

Read more »

Narcisa diverte web ao usar megafone para chamar atenção de Shakira; vejaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »