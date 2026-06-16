Naranjito vence enquete do EXTRA e se consagra mascote favorito de todas as Copas do Mundo

Enquete do portal EXTRA revela que o Naranjito, mascote da Copa de 1982 na Espanha, foi o preferido pelos leitores, ultrapassando Fuleco e Juanito. A pesquisa destaca a importância cultural e econômica dos mascotes nas edições da Copa do Mundo.

Nesta segunda‑feira, dia 15, o portal EXTRA lançou uma enquete para que os seus leitores escolhessem o mascote mais marcante de todas as edições da Copa do Mundo de Futebol.

Desde a primeira aparição, em 1966, cada torneio tem tido ao menos um símbolo animal ou caricatural que representa, de maneira criativa, a cultura ou a identidade do país-sede. A pesquisa recebeu milhares de participações e revelou um panorama surpreendente sobre a afinidade do público brasileiro com esses personagens históricos. O vencedor absoluto foi o Naranjito, mascote da Copa do Mundo de 1982, realizada na Espanha.

O simpático laranja, que estreou na primeira edição com 24 seleções, conquistou 36,27% dos votos, superando em muito os demais concorrentes. Em segundo lugar ficou o famoso Fuleco, mascote da Copa de 2014 no Brasil, que obteve 19,87% das preferências. Apesar de ser motivo de inúmeros memes e de ter sido alvo de críticas ao longo dos anos, Fuleco ainda mantém uma boa parcela de apoio entre os torcedores.

O terceiro colocado foi Juanito, símbolo da Copa do México de 1970, que recebeu 10% dos votos, concluindo o top‑3 da pesquisa. Além dos três principais, a enquete também registrou participações de outros mascotes emblemáticos, como o Striker (Copa de 1994, EUA), o Pique (Copa de 1998, França) e o Zakumi (Copa de 2010, África do Sul), demonstrando que o público tem um carinho diversificado por toda a história das Copas.

Os resultados foram divulgados em uma matéria especial do EXTRA, que trouxe também curiosidades sobre a origem de cada mascote, o processo de criação e o impacto cultural que geraram nas respectivas nações. A votação reforça o papel dos símbolos esportivos como parte integrante da memória coletiva dos torcedores, que ainda guardam lembranças afetivas de cada edição do maior espetáculo mundial.

A pesquisa ainda levantou discussões sobre a relação entre identidade nacional e marketing esportivo, visto que os mascotes costumam ser utilizados em campanhas publicitárias, produtos licenciados e ações de engajamento nas redes sociais. O caso do Naranjito, por exemplo, acabou se tornando um ícone da década de 1980 na Espanha, aparecendo em uniformes, brinquedos e até em estampas de moda.

Já Fuleco, embora criticado por alguns, conseguiu gerar uma enorme linha de produtos no Brasil, alcançando milhões de unidades vendidas e contribuindo para a arrecadação de recursos destinados a projetos sociais ligados ao futebol. Dessa forma, a enquete do EXTRA não apenas apontou o mascote preferido, mas também abriu um espaço para refletir sobre como esses símbolos influenciam a cultura popular e a economia dos eventos esportivos.

Em resumo, o Naranjito levou a melhor com mais de um terço dos votos, seguido de perto pelo nosso próprio Fuleco e, em terceiro lugar, pelo carismático Juanito. Os resultados revelam que, apesar das variações de opinião, os mascotes continuam a desempenhar um papel central na narrativa das Copas do Mundo, reforçando laços emocionais entre torcedores e as festas esportivas que marcam gerações





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