Namorado Confessa Morte de Ex-Candidata a Miss na Barra da Tijuca

Suspeito de 32 anos admitiu 'ciúmes doentios' e confessou o crime à polícia. Vítima caiu do 13º andar de um prédio na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Tarso Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, suspeito de assassinar sua namorada, Ana Luiza Mateus, de 29 anos.

A jovem foi encontrada morta na manhã de quarta-feira, após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. A investigação, conduzida pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH), revelou um quadro de violência doméstica e ciúmes obsessivos que culminaram no trágico desfecho. Tarso, natural de Mato Grosso e estudante de medicina, confessou o crime, admitindo sentir 'ciúmes doentios' em relação a Ana Luiza.

O casal estava hospedado em um apartamento alugado por temporada na Barra desde a última sexta-feira. A investigação policial se baseou em diversos elementos, incluindo relatos de vizinhos e funcionários do prédio, que descreveram discussões acaloradas e um ambiente de tensão constante entre o casal. Testemunhas afirmaram ter ouvido uma 'guerra' entre Tarso e Ana Luiza na madrugada do crime.

Além dos depoimentos, a polícia analisou mensagens trocadas pela vítima com familiares, amigos e com o próprio suspeito, que corroboraram a versão de um relacionamento abusivo. A ação do suspeito após o ocorrido também levantou suspeitas. Segundo o delegado responsável pelo caso, Tarso tentou alterar a cena do crime, movendo o corpo da vítima e tentando escapar pelos fundos do prédio, apresentando um comportamento inconsistente com o de alguém genuinamente em choque.

A confissão de Tarso, somada às evidências coletadas, levou à sua prisão em flagrante. A polícia continua a investigar as circunstâncias do crime, buscando esclarecer todos os detalhes e garantir que a justiça seja feita. O caso reacende o debate sobre a violência contra a mulher e a importância de medidas de proteção e apoio às vítimas. Ana Luiza Mateus era uma ex-candidata a miss na Bahia, e sua morte prematura causou grande comoção.

A Delegacia de Homicídios da Capital está trabalhando para reconstruir os últimos momentos de vida da vítima e entender a dinâmica do relacionamento abusivo que a levou a essa trágica situação. A investigação busca determinar se houve premeditação e se o crime foi motivado exclusivamente por ciúmes, ou se outros fatores contribuíram para o ato. A polícia também está investigando a possível participação de outras pessoas no crime, embora, até o momento, Tarso seja o principal suspeito.

O caso serve como um alerta para a sociedade sobre a necessidade de combater a violência doméstica e proteger as mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos





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