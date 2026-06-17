Namorada de Oliver Tree pede respeito e rebate especulações após morte do cantor em acidente de helicóptero no Rio

Fiona Chernavskaya, namorada do cantor Oliver Tree, que faleceu em uma colisão de helicópteros no Rio de Janeiro, manifestou-se publicamente para pedir respeito durante o luto e desmentir rumores sobre a vida amorosa do artista. Ela reafirmou que a relação era monogâmica e que só quer preservar a memória do parceiro, enquanto as investigações sobre as causas do acidente continuam.

A namorada do cantor Oliver Tree , a modelo russa Fiona Chernavskaya , quebrou o silêncio nesta quarta-feira e manifestou-se pela primeira vez desde a morte brutal do artista em um acidente aéreo no Rio de Janeiro.

Em uma série de publicações em suas redes sociais, ela fez um apelo para que o público tenha respeito durante o período de luto e rebateu veementemente as especulações e fofocas que surgiram sobre a vida amorosa de Oliver Tree. Fiona reafirmou que os dois mantinham uma relação monogâmica e íntima, desmentindo qualquer insinuação sobre a existência de outras mulheres na vida do cantor no momento da tragédia.

A jovem expressou que a única coisa que importa agora é a perda de seu parceiro e melhor amigo, pedindo encarecidamente que as pessoas evitem disseminar boatos e invadam sua privacidade em um momento tão delicado. Ela também agradeceu pelas mensagens de carinho e solidariedade que tem recebido e estendeu seu pensamento às outras famílias e amigos das vítimas da mesma tragédia, pedindo que o respeito seja estendido a todos os envolvidos.

A manifestação de Fiona parece ter sido diretamente motivada por inúmeros comentários de internautas em suas redes, muitos questionando sobre supostos envolvimentos amorosos do cantor. A ex-namorada de Oliver, a cantora Melanie Martinez, já havia se pronunciado anteriormente, dizendo estar "absolutamente destruída" com a notícia. O acidente que vitimou Oliver Tree e outras cinco pessoas ocorreu no último domingo, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

A colisão em pleno voo entre dois helicópteros aconteceu sobre a Avenida das Américas, não restando nenhum sobrevivente. Além de Oliver, faleceram o produtor argentino Lucas Vignale, o influenciador Gaspar Prim Díaz (conhecido como Gaspi), o DJ e produtor brasileiro Lucas Frota e os dois pilotos, Alexandre Souza e Charles Marsillac.

As investigações para apurar as causas da tragédia estão sob a responsabilidade da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). De acordo com as apurações iniciais, o helicóptero Bell 206B, com prefixo PP-MAC, havia decolado do Aeroporto de Jacarepaguá com destino ao Heliponto Piratas Mall, em Angra dos Reis, transportando quatro passageiros além do piloto, incluindo Oliver Tree, que estava no Brasil durante uma pausa em sua turnê internacional.

A segunda aeronave, um Eurocopter AS350 B2 (Airbus H125), de matrícula PR-DJJ, decolou do Aeroporto Santos Dumont rumo ao Helicentro Guaratiba, com apenas o piloto Charles Marsillac a bordo. Ambas as aeronaves estavam em situação regular de aeronavegabilidade segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e os pilotos possuíam experiência, o que levanta a necessidade de uma apuração detalhada sobre como e por que os dois aparelhos crossing em rotas que se intersectaram em um ponto crítico.

As buscas e socorro no local da queda foram intensos, mas a violência da colisão não deixou chance de sobrevivência para nenhum dos ocupantes. O caso gerou comoção internacional especialmente no mundo da música, dada a projeção e a juventude de Oliver Tree, conhecido por hits como "Life Goes On" e "Cowboys Don't Cry".

A tragédia também reacendeu debates sobre a segurança do tráfego aéreo em áreas densamente povoadas e a necessidade de protocolos mais rígidos para voos compartilhados em rotas turísticas frequentes no estado do Rio de Janeiro. Enquanto as investigações seguem, familiares e amigos das vítimas buscam respostas e tentam lidar com a dor da perida fulminante.

O pedido de Fiona Chernavskaya ecoa um sentimento comum nestas horas: o de que a memória dos falecidos seja preservada com dignidade, longe de especulações sensacionalistas que apenas aumentam o sofrimento dos que ficam





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