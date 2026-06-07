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Namorada de Claudia Rodrigues celebra amor e luta contra esclerose múltipla em homenagem emocionante

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Namorada de Claudia Rodrigues celebra amor e luta contra esclerose múltipla em homenagem emocionante
Claudia RodriguesEsclerose MúltiplaAdriane
📆6/7/2026 9:56 PM
📰CNNBrasil
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Adriane, namorada da atriz Claudia Rodrigues, publicou fotos e uma declaração emocionante destacando a força da comediante diante da esclerose múltipla. O relacionamento começou em 2022, após anos de parceria profissional, e o casal enfrenta juntos os desafios da doença.

Em um gesto de amor e admiração, Adriane , namorada da atriz Claudia Rodrigues , publicou uma série de fotos nas redes sociais celebrando a trajetória da comediante.

Nas imagens, o casal aparece em momentos de cumplicidade e alegria, acompanhadas por uma declaração emocionante.

'Há anos caminhamos lado a lado. Cruzamos desertos, enfrentamos tempestades na arena das batalhas diárias pela sua saúde e descobrimos que, quanto maior o desafio, maior era a nossa união', escreveu Adriane. Ela relembrou o início do relacionamento, época em que Claudia descobriu o diagnóstico de esclerose múltipla, e destacou que, apesar das dificuldades, o amor se transformou em algo ainda mais forte.

'Você preencheu o Brasil de riso por tantos anos com o seu talento genial como a rainha da comédia. Mas o seu maior papel, aquele que me apaixona e me inspira todos os dias, é o de ser essa guerreira que se recusa a perder o sorriso e a esperança. Você merece o mundo inteiro, merece toda a saúde, toda a paz e todas as bênçãos que a vida possa proporcionar', completou.

Claudia Rodrigues, conhecida por papéis marcantes na TV brasileira como a empregada Sirene em 'Sai de Baixo' (2000-2002), a protagonista de 'A Diarista' (2003-2008) e participações no 'Zorra Total', foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000. Desde então, a atriz enfrenta complicações da doença, mas mantém o otimismo e a força que a caracterizam. O relacionamento com Adriane começou em junho de 2022, após anos de convivência profissional.

Adriane, que foi assessora de imprensa da atriz, era responsável por atualizar o público sobre o estado de saúde de Claudia, especialmente após o transplante de células-tronco em 2015. Foi nesse período de cuidados intensivos que elas se aproximaram, e Adriane se apaixonou. A história do casal inspira muitos fãs, que veem em Claudia um exemplo de resiliência e em Adriane uma companheira dedicada. Juntas, elas mostram que o amor pode superar adversidades, transformando dor em esperança.

Claudia continua sendo uma das figuras mais queridas do humor nacional, e sua luta contra a esclerose múltipla é acompanhada por admiradores que torcem por sua recuperação. A publicação de Adriane reacendeu o carinho do público, que lotou as redes sociais com mensagens de apoio e gratidão pela trajetória da atriz. O casal planeja continuar compartilhando momentos de alegria, reforçando a importância do amor e da parceria em meio aos desafios da vida

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