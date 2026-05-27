Nacional vence Coquimbo Unido com gol de falta de Maxi Gómez

Em partida equilibrada, Nacional bate Coquimbo Unido por 1 a 0 com gol de falta de Maxi Gómez. Time uruguaio segura pressão e conquista três pontos.

O Nacional venceu o Coquimbo Unido por 1 a 0 em uma partida emocionante disputada no Estádio Gran Parque Central. O único gol da partida foi marcado por Maxi Gómez , que converteu uma cobrança de falta com perfeição, mandando a bola ao ângulo superior esquerdo do goleiro adversário.

O jogo foi equilibrado, com ambas as equipes criando oportunidades, mas o Nacional soube aproveitar a chance que teve. O Coquimbo Unido, por sua vez, lutou até o final, mas não conseguiu superar a defesa uruguaia, que se manteve sólida durante os 90 minutos. A primeira etapa começou movimentada, com o Nacional tentando pressionar a saída de bola do Coquimbo. Aos 15 minutos, Agustín Rogel teve uma chance clara de cabeça após cruzamento de Rodrigo Martínez, mas errou o alvo.

O Coquimbo respondeu com perigo: Francisco Salinas finalizou do lado direito da área, obrigando o goleiro do Nacional a fazer uma defesa importante. O jogo seguiu aberto, com o Coquimbo criando boas oportunidades, mas sem conseguir converter. Benjamín Chandía e Guido Vadalá também testaram o goleiro adversário, que mostrou segurança. No segundo tempo, o Nacional voltou mais agressivo.

Aos 55 minutos, Maxi Gómez cobrou falta com maestria, colocando a bola no ângulo esquerdo do goleiro, que nada pôde fazer. Após o gol, o Coquimbo buscou o empate com todas as forças. Salvador Cordero e Cristián Zavala tentaram de fora da área, mas o goleiro do Nacional estava atento. Nos minutos finais, o Coquimbo teve uma última chance com Benjamín Chandía, que finalizou com o pé esquerdo, mas a defesa bloqueou.

O Nacional segurou o resultado e conquistou três pontos importantes na competição. A vitória recoloca o time na briga pelas primeiras posições, enquanto o Coquimbo precisa melhorar seu desempenho ofensivo para voltar a vencer





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nacional Coquimbo Unido Maxi Gómez Copa Sul-Americana Futebol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Congresso Nacional Discute Fim da Escala 6x1 e Define Regras de Transição para Jornada de TrabalhoProposta de Emenda à Constituição busca eliminar a jornada de seis dias de trabalho por um de descanso, gerando intensos debates entre governo, parlamentares e setores produtivos sobre prazos e impactos econômicos.

Read more »

Europa enfrenta calor extremo para o mês de maioO Reino Unido registrou a temperatura mais alta para o mês em toda a história

Read more »

Onda de calor na Europa: Reino Unido tem dia mais quente para o mês de maioTemperatura se aproximou dos 35 ºC no país mesmo antes do início do verão no Hemisfério Norte

Read more »

Reino Unido mira redes de criptomoedas da Rússia em nova rodada de sançõesMedidas miram o que o governo britânico descreveu como “sistemas financeiros paralelos” que sustentam a economia de guerra entre Moscou e Kiev

Read more »