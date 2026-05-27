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Nacional vence Coquimbo Unido com gol de falta de Maxi Gómez

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Nacional vence Coquimbo Unido com gol de falta de Maxi Gómez
NacionalCoquimbo UnidoMaxi Gómez
📆5/27/2026 2:11 AM
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Em partida equilibrada, Nacional bate Coquimbo Unido por 1 a 0 com gol de falta de Maxi Gómez. Time uruguaio segura pressão e conquista três pontos.

O Nacional venceu o Coquimbo Unido por 1 a 0 em uma partida emocionante disputada no Estádio Gran Parque Central. O único gol da partida foi marcado por Maxi Gómez , que converteu uma cobrança de falta com perfeição, mandando a bola ao ângulo superior esquerdo do goleiro adversário.

O jogo foi equilibrado, com ambas as equipes criando oportunidades, mas o Nacional soube aproveitar a chance que teve. O Coquimbo Unido, por sua vez, lutou até o final, mas não conseguiu superar a defesa uruguaia, que se manteve sólida durante os 90 minutos. A primeira etapa começou movimentada, com o Nacional tentando pressionar a saída de bola do Coquimbo. Aos 15 minutos, Agustín Rogel teve uma chance clara de cabeça após cruzamento de Rodrigo Martínez, mas errou o alvo.

O Coquimbo respondeu com perigo: Francisco Salinas finalizou do lado direito da área, obrigando o goleiro do Nacional a fazer uma defesa importante. O jogo seguiu aberto, com o Coquimbo criando boas oportunidades, mas sem conseguir converter. Benjamín Chandía e Guido Vadalá também testaram o goleiro adversário, que mostrou segurança. No segundo tempo, o Nacional voltou mais agressivo.

Aos 55 minutos, Maxi Gómez cobrou falta com maestria, colocando a bola no ângulo esquerdo do goleiro, que nada pôde fazer. Após o gol, o Coquimbo buscou o empate com todas as forças. Salvador Cordero e Cristián Zavala tentaram de fora da área, mas o goleiro do Nacional estava atento. Nos minutos finais, o Coquimbo teve uma última chance com Benjamín Chandía, que finalizou com o pé esquerdo, mas a defesa bloqueou.

O Nacional segurou o resultado e conquistou três pontos importantes na competição. A vitória recoloca o time na briga pelas primeiras posições, enquanto o Coquimbo precisa melhorar seu desempenho ofensivo para voltar a vencer

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Nacional Coquimbo Unido Maxi Gómez Copa Sul-Americana Futebol

 

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