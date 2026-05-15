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Nações subalternas na Fórmula 1; jovens aspirantes ao grande tênis e recarga salarial para treinador

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Nações subalternas na Fórmula 1; jovens aspirantes ao grande tênis e recarga salarial para treinador
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📆5/15/2026 7:25 PM
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Noticias em resumo sobre a primeira vez que um brasileiro dirigiu um carro de Fórmula 1, uma atualização sobre Rafael Câmara e sua aproximação à classe, um registro de uma final inédita do número 1 mundial com Medvedev, críticas e críticas sobre o atual técnico e a saída de Xabi Alonso do comando técnico do Barcelona, e a informação sobre o trainer de São Paulo que ganhou a Copa do Brasil de 2023.

Um pernambucano jovem de 21 anos dirigiu pela primeira vez um carro de Fórmula 1 durante testes realizados pela escuderia italiana na Hungria. A atividade recebeu o aval da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Apesar da intendida estreia oficial, a escuderia ainda não definiu a data, provavelmente aguardando melhores condições climáticas. O brasileiro Rafael Câmara dividiu os trabalhos com outro piloto, e sua aproximação já se mostrava dominante, já que antes da entrada em Fórmula 2, a temporada em 2025 foi dominada, na Fórmula 3. No mundo do tênis, o número 1 busca a final inédita em Roma, este sábado, 15, contra Medvedev, campeão em 2023.

E o treinador, do clube de São Paulo, ganhou a Copa do Brasil de 2023, e terá um salário próximo a R$ 2 milhões mensais. Um atacante francês criticou o técnico e questionou a saída do lateral espanhol, Xabi Alonso, do comando técnico

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