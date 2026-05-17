Na avaliação dos eleitores, governo Lula tem desempenho melhor no combate à fome e à miséria, pior em segurança pública

Pesquisa do Datafolha aponta que a saúde é vista pelos entrevistados como a principal prioridade para o próximo presidente da República, enquanto o combate à fome e à miséria é a área que mais se destaca no desempenho do governo atual. Em contraste, estrutura de segurança pública é vista como área com maior negativa, sendo a dedução mais forte de desempenho por parte do governo.

Na avaliação dos eleitores, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem seu desempenho mais bem avaliado no combate à fome e à miséria , enquanto a segurança pública aparece como a área que concentra as maiores críticas.

É o que aponta uma pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (16), segundo a qual a saúde é vista pelos entrevistados como a principal prioridade para o próximo presidente da República. Ao serem questionados sobre a área em que o governo mais se destacou até agora, 13% dos entrevistados citaram o combate à fome e à miséria. Em seguida aparecem o combate ao desemprego e a educação, ambos mencionados por 10% dos eleitores.

O governo Lula tem desempenho pior na área de segurança pública. Na pesquisa, 16% dos entrevistados citam a segurança pública como o ponto fraco do governo. Em seguida, aparecem a saúde, mencionada por 15%, a economia e o combate à corrupção, ambos apontados por 13% dos entrevistados. As pessoas citam a saúde como a área mais urgente para o próximo presidente da República, com 34% dos entrevistados.

Em seguida, vêm a educação, mencionada por 15%, a segurança pública, com 12%, e a economia, apontada por 11% dos participantes do levantamento. Outros temas também aparecem entre as prioridades dos eleitores, embora com percentuais menores





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