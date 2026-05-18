Níveis altos de vitamina B12 no sangue podem ser marcadores de câncer, apontam pesquisas

Estudos recentes indicam que, embora níveis elevados de vitamina B12 no sangue não causem câncer, eles podem ser um marcador útil para monitorar a presença ou progressão da doença, destacando a importância do equilíbrio na ingestão dessa vitamina essencial.

Médicos têm observado que muitos pacientes apresentam níveis altos de vitamina B12 no sangue, mas pesquisas recentes indicam que esse fenômeno não é uma causa da doença, podendo ser um marcador útil para indicar sua presença ou progressão.

A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, é essencial para a vida, desempenhando um papel crítico na produção de glóbulos vermelhos, no funcionamento do sistema nervoso e no reparo do DNA. Ela é encontrada naturalmente em produtos de origem animal, como carne, peixe, ovos e laticínios, além de ser adicionada a alguns cereais e pães para garantir a ingestão necessária.

Embora a maioria das pessoas obtenha a quantidade recomendada através de uma dieta variada, grupos específicos, como veganos, pessoas com doenças intestinais e idosos, podem precisar de suplementação. A deficiência de vitamina B12 pode levar a problemas graves, especialmente se não for tratada. Nos últimos anos, no entanto, pesquisadores têm questionado se níveis elevados de ingestão ou presença no sangue dessa vitamina poderiam estar associados ao câncer.

Um estudo de 2025 no Vietnã identificou uma relação em forma de U entre a ingestão de vitamina B12 e o risco de câncer, sugerindo que tanto a deficiência quanto o excesso podem aumentar a probabilidade de desenvolvimento da doença. Isso levanta a importância do equilíbrio, já que a vitamina B12, embora essencial, pode representar riscos se consumida em quantidades inadequadas.

Uma das preocupações é que altas doses da vitamina, especialmente em casos de suplementação prolongada, poderiam, teoricamente, apoiar o crescimento de células pré-cancerosas. Apesar disso, estudos não encontraram evidências claras de que altas doses de vitamina B previnam o câncer, com exceção de uma redução no risco de melanoma observada em uma análise específica.

Além disso, pesquisas observacionais sugerem um possível aumento no risco de câncer de pulmão em homens e fumantes que consomem altas doses de B6 e B12 por longos períodos, embora a causalidade não tenha sido comprovada. Médicos também notaram que pacientes com câncer frequentemente apresentam níveis excepcionalmente altos de vitamina B12 no sangue.

Uma pesquisa de 2022 e outra de 2024 concluíram que esses níveis elevados são frequentemente um 'epifenômeno', ou seja, a vitamina coexiste com a doença, mas não a causa diretamente. Dois mecanismos principais são propostos para explicar esse aumento. Primeiro, tumores podem afetar o fígado, órgão que armazena grandes quantidades de vitamina B12, levando à liberação excessiva dela na corrente sanguínea sob estresse ou danos.

Segundo, alguns tumores podem aumentar as proteínas que se ligam à vitamina B12 no sangue, elevando os níveis aparentes sem necessariamente aumentar sua absorção ou utilização pelo organismo. Essas descobertas sugerem que níveis elevados de vitamina B12 podem não ser causativos, mas sim marcadores úteis para monitorar a progressão do câncer





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