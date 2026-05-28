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Nó no PL, dificuldades em Monte Alegre e novo fôlego de Almodóvar

Política E Sociedade News

Nó no PL, dificuldades em Monte Alegre e novo fôlego de Almodóvar
PLCâmara Dos DeputadosFlávio Bolsonaro
📆5/28/2026 8:30 AM
📰valoreconomico
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A votação do fim da jornada 6x1 na Câmara dos Deputados, a escassez de mão de obra em Monte Alegre do Sul e o novo fôlego de Pedro Almodóvar são alguns dos temas abordados no texto.

A votação do fim da jornada 6x1 na Câmara dos Deputados deu um nó no PL tão ou mais enroscado que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Master: como manter a viabilidade eleitoral da direita na mão contrária do desejo de sete em cada 10 eleitores.

Como cada um puxou de um lado, o nó ficou ainda mais difícil de ser desatado. Em Monte Alegre do Sul, produtores têm dificuldades com escassez de mão de obra, apoio governamental e baixa no turismo.

'Natal amargo' traz sinais de novo fôlego de Pedro Almodóvar, que andava esgotado. Em sua 13ª edição, evento abre sua temporada carioca com a prova 'Uvas raras, vinhos exóticos', comandada pelo Master of Wine Dirceu Vianna Junior e pelo presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão, na sexta, 5 de junho.

Com ênfase inicial em tecnologia, municípios passam a incorporar uma agenda mais abrangente de desenvolvimento a partir do uso de dados para encontrar soluções que melhorem a vida dos moradores dos centros urbanos. Investimentos em transporte, urbanismo social e análise de dados sobre cor ajudariam a mitigar problemas raciais e sociais, apontam especialistas. Cidades têm menos megaprojetos e mais soluções

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