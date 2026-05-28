Nó no PL, dificuldades em Monte Alegre e novo fôlego de Almodóvar

A votação do fim da jornada 6x1 na Câmara dos Deputados, a escassez de mão de obra em Monte Alegre do Sul e o novo fôlego de Pedro Almodóvar são alguns dos temas abordados no texto.

A votação do fim da jornada 6x1 na Câmara dos Deputados deu um nó no PL tão ou mais enroscado que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Master: como manter a viabilidade eleitoral da direita na mão contrária do desejo de sete em cada 10 eleitores.

Como cada um puxou de um lado, o nó ficou ainda mais difícil de ser desatado. Em Monte Alegre do Sul, produtores têm dificuldades com escassez de mão de obra, apoio governamental e baixa no turismo.

'Natal amargo' traz sinais de novo fôlego de Pedro Almodóvar, que andava esgotado. Em sua 13ª edição, evento abre sua temporada carioca com a prova 'Uvas raras, vinhos exóticos', comandada pelo Master of Wine Dirceu Vianna Junior e pelo presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão, na sexta, 5 de junho.

Com ênfase inicial em tecnologia, municípios passam a incorporar uma agenda mais abrangente de desenvolvimento a partir do uso de dados para encontrar soluções que melhorem a vida dos moradores dos centros urbanos. Investimentos em transporte, urbanismo social e análise de dados sobre cor ajudariam a mitigar problemas raciais e sociais, apontam especialistas. Cidades têm menos megaprojetos e mais soluções





valoreconomico / 🏆 4. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PL Câmara Dos Deputados Flávio Bolsonaro Viabilidade Eleitoral Desemprego Turismo Natal Amargo Pedro Almodóvar Master Of Wine Uvas Raras Vinhos Exóticos Municípios Tecnologia Dados Cor Problemas Raciais E Sociais Megaprojetos Soluções

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fim do 6x1: Redu\u00e7\u00e3o da jornada de trabalho de 44 para 40 horasO relator da PEC apresent\u00fa um parecer que prev\u00e9 a redu\u00e7\u00e3o da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, sem redu\u00e7\u00f3 lenga salarial, em at\u00e9 14 meses ap\u00f3s a promulga\u00fa\u00cia da proposta

Read more »

Empresários procuram Alcolumbre para mudanças na 6x1 | Coluna do GayerSetor produtivo não vê espaço para mudanças na Câmara e concentrar forças em tramitação no Senado

Read more »

Lula pede para Hugo atuar por votação rápida da 6x1 no Senado | BlogsLula se aproximou do presidente da Câmara após desgaste com Alcolumbre

Read more »

Hugo Motta busca aprovação rápida da PEC da jornada 6x1 no SenadoHugo Motta afirmou que a Câmara dos Deputados deve concluir a votaçãoda proposta de emenda constitucional que reduz a jornada de trabalho de 44 para 42 horas após 60 dias e prevê nova redução para 40 horas ao longo de um ano. Apesar de críticas da oposição e do setor produtivo, a medida tem apoio na Câmara, mas há cautela quanto ao trâmite no Senado. O governo pressiona por votação célere, enquanto o senador Alcolumbre garante boa relação, sem acordos de calendário preestabelecido.

Read more »