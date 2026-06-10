Mynt lança programa VIP de desconto progressivo na taxa de corretagem para negociar criptoativos

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, lança programa VIP de desconto progressivo na taxa de corretagem aplicada às negociações de ativos digitais. O programa visa atrair investidores que buscam reduzir os custos de negociação de criptoativos e aproveitar as oportunidades de crescimento no mercado.

Disponível por tempo limitado, o programa VIP da Mynt deverá dar desconto de até 60% na taxa de corretagem para negociar criptoativos. Nesta terça-feira, 9, a Mynt , plataforma cripto do BTG Pactual, dá início ao seu programa VIP de desconto progressivo na taxa de corretagem aplicada às negociações de ativos digitais.

Disponível por tempo limitado, o programa vai até o final de julho e pretende dar desconto de até 60% na taxa de corretagem da plataforma. O desconto será progressivo, ficando cada vez maior conforme os usuários cumpram os requisitos do programa. Neste caso, o programa irá avaliar quanto o usuário tem investido em criptomoedas na plataforma e quanto movimenta por mês.

Cumprindo um dos dois requisitos, o investidor passa a se tornar um usuário VIP e poderá subir de nível conforme invista mais ou transacione. Ao todo, serão seis níveis de investidores VIP na plataforma. O primeiro nível de usuário VIP, por exemplo, não possui valor mínimo investido na plataforma, mas requer que o investidor movimente pelo menos R$ 50 mil no mês. Dessa forma, a taxa cai de 1% para 0,9%.

Já para estar no segundo nível, o usuário precisa ter pelo menos R$ 500 mil investidos na plataforma e movimentar entre R$ 100 mil e R$ 250 mil no mês. Neste caso, a taxa cai para 0,8%. O nível máximo, VIP 6, prevê taxa de corretagem em 0,4% e requer que o usuário tenha pelo menos R$ 10 milhões investidos na plataforma e movimentar pelo menos R$ 2,5 milhões no mês em qualquer criptomoeda.

Além disso, a Mynt também oferece descontos adicionais para usuários que atendem a certos critérios. Por exemplo, usuários que tenham pelo menos R$ 500 mil investidos na plataforma ou movimentem entre R$ 100 mil e R$ 250 mil no mês receberão um desconto de 20%. Já usuários que tenham pelo menos R$ 1 milhão investidos na plataforma ou movimentem entre R$ 250 mil e R$ 500 mil no mês receberão um desconto de 30%.

O programa VIP da Mynt visa atrair investidores que buscam reduzir os custos de negociação de criptoativos e aproveitar as oportunidades de crescimento no mercado. Com a implementação do programa VIP, a Mynt espera aumentar a participação de investidores no mercado de criptoativos e fortalecer sua posição como uma das principais plataformas de negociação de criptoativos no Brasil. A Mynt também anunciou parceria com a Ethnea, uma gestora de fundos que administra US$ 480 bilhões em ativos.

Essa parceria visa oferecer aos investidores da Mynt acesso a uma ampla gama de opções de investimento e aumentar a diversificação de suas carteiras. Além disso, a parceria também visa fortalecer a posição da Mynt no mercado de criptoativos e aumentar a confiança dos investidores na plataforma. Com a parceria com a Ethnea, a Mynt espera oferecer aos seus investidores uma experiência de investimento mais completa e diversificada, permitindo-lhes aproveitar as oportunidades de crescimento no mercado de criptoativos





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