Mutirão de Limpeza na Praia do Flamengo Recolhe 300 kg de Lixo em Ação do Dia Mundial da Limpeza

Cerca de 500 voluntários participaram de um mutirão de limpeza na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, recolhendo 300 kg de lixo em ação promovida pela Marina da Glória e Projeto Tatuí. A iniciativa, parte do Dia Mundial da Limpeza, visa a preservação ambiental e conscientização sobre a poluição marinha.

Cerca de 500 voluntários uniram esforços na manhã deste sábado (20) para realizar uma ação de limpeza na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, como parte das celebrações do Dia Mundial da Limpeza.

A iniciativa, promovida pela Marina da Glória em parceria com o Projeto Tatuí, do Instituto Ecológico Aqualung, teve como objetivo principal a remoção de resíduos da faixa de areia, visando a preservação ambiental e a conscientização da população sobre a importância da limpeza urbana e da saúde dos ecossistemas costeiros. Os participantes, divididos em grupos, dedicaram duas horas à coleta de lixo, recolhendo uma impressionante quantidade de 300 quilos de diversos materiais. Entre os itens encontrados, destacaram-se canudos plásticos, hastes de cotonetes, tampas de garrafa e seringas, demonstrando a variedade e a persistência dos resíduos que poluem o ambiente marinho. A Comlurb, empresa responsável pela limpeza urbana na cidade, foi designada para recolher o material coletado e realizar o descarte adequado, garantindo que os resíduos sejam processados de forma ambientalmente correta. A ação, além de seu impacto direto na limpeza da praia, também buscou promover a educação ambiental e o engajamento da comunidade na causa da sustentabilidade. A Marina da Glória, reconhecida por suas iniciativas em prol do meio ambiente, distribuiu luvas e sacos de lixo aos voluntários, garantindo as condições necessárias para a realização da atividade. Além disso, reconheceu o esforço dos 15 voluntários que mais se destacaram durante a ação, oferecendo bolsas de estudo para um curso de Formação em Líderes em Sustentabilidade para a Década do Oceano, uma iniciativa do Instituto Aqualung. Essa premiação incentiva a continuidade do engajamento dos participantes em projetos de conservação ambiental e promove a formação de líderes capacitados a atuar na área. A Marina da Glória tem um histórico de ações de limpeza na Baía de Guanabara, recolhendo anualmente entre três e quatro toneladas de resíduos. Em parceria com a associação da canoa polinésia Vagalume Va’a, a empresa realiza mutirões desde 2018, tendo encaminhado 57,2 toneladas de material reciclável ao Programa Light Recicla, que reverte bônus para a ONG Gastromotiva. O projeto demonstra o compromisso da Marina com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, fortalecendo sua atuação como um agente de transformação na região. Essa ação na Praia do Flamengo é um exemplo de como a colaboração entre diferentes entidades e a participação da comunidade podem gerar resultados significativos na proteção do meio ambiente. A iniciativa destaca a importância da conscientização sobre a poluição marinha e a necessidade de ações contínuas para garantir a saúde dos ecossistemas costeiros. O esforço conjunto dos voluntários e a parceria entre a Marina da Glória, o Projeto Tatuí e a Comlurb demonstram a força da união em prol de um futuro mais sustentável e a necessidade de um engajamento constante para a proteção do meio ambiente. A iniciativa, inserida em um contexto de crescente preocupação com a preservação ambiental, demonstra a importância da participação da sociedade na construção de um futuro mais sustentável e reforça a necessidade de ações contínuas para garantir a saúde dos ecossistemas costeiros





