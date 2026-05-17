Mutações hereditárias em pacientes oncológicos podem ser identificadas pelo genoma humano.

A pesquisa, publicada no periódico científico The Lancet Regional Health – Americas, evidenciou que a maioria dos pacientes voluntários se declarou parda, seguidos por pessoas brancas e pretas. A idade média desses pacientes foi de aproximadamente 58 anos. Parte significativa das famílias desses pacientes testados apresentou alterações genéticas associadas à predisposição para o desenvolvimento do câncer, mesmo sem sintomas ou diagnóstico prévio.

Um estudo conduzido pelo Subprojeto de Oncologia do Mapa do Genoma Brasileiro (BGMO) descobriu que a cada 10 pacientes com câncer de mama, próstata ou intestino possuíam mutações hereditárias associadas à doença.

A analise demonstrou a importância da observância do genoma para monitorar famílias de pacientes oncológicos e evitar o desenvolvimento de tumores em fase inicial. O levantamento analisou 275 pacientes atendidos em hospitais públicos das cinco regiões do país. Entre eles, 140 tinham câncer de mama, 70 tinham câncer de próstata e 65 tinham câncer de intestino





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