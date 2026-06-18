Museu da FIFA expõe relíquias das Copas em Nova York

Exposição Legado dos Campeões traz itens raros como anotações de Scaloni, chuteira de 1954 e objetos de Pelé, Zidane e Götze.

O Museu da FIFA em Nova York apresenta a exposição temporária Legado dos Campeões, reunindo objetos históricos das Copas do Mundo em dois ambientes na Rockefeller Center.

A mostra, em parceria com a Hyundai e o museu da entidade em Zurique, exibe itens emblemáticos que contam a trajetória do torneio ao longo das décadas. Entre as peças mais raras estão anotações da prancheta do técnico argentino Lionel Scaloni durante a final de 2022, detalhando a marcação em escanteios defensivos contra a França, e uma chuteira de 72 anos usada pelo húngaro Zoltán Czibor na Copa de 1954.

Também se destaca um agasalho de treino verde que Pelé utilizou no Mundial de 1962, edição marcada por sua lesão precoce, e a bola empregada no jogo entre França e Iugoslávia em 1958, com a placa assinada por Just Fontaine, recordista de gols em uma única Copa (13). O espaço ainda abriga reproduções das taças Jules Rimet e da Copa do Mundo atual, permitindo que os visitantes tirem fotos, além de uma seção com o gramado do Maracanã retirado após a final de 2014 e a chuteira de Mario Götze, autor do gol decisivo.

Outros elementos incluem o cartão amarelo que eliminou a Alemanha Ocidental em 1978, a credencial de Zinédine Zidane em 1998 e reproduções do cartaz original de 1930 e dos esboços da Taça da Copa do Mundo. A exposição oferece uma experiência imersiva para torcedores, ligandoos diretamente a momentos cruciais da história do futebol mundial





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