O ex-jogador de futebol e ex-treinador Muricy Ramalho será comentarista do SBT na Copa do Mundo. Ele fará parte de uma equipe que conta com figuras conhecidas do futebol.

O ex-jogador de futebol e ex-treinador Muricy Ramalho , de 70 anos, será comentarista do SBT na Copa do Mundo. Ele fará parte de uma equipe que conta com figuras conhecidas do futebol como Alexandre Pato, ex-atacante do Internacional, São Paulo e Corinthians, e o pentacampeão Juninho Paulista.

A informação foi dada inicialmente por Flávio Ricco. O SBT terá Galvão Bueno como grande estrela da sua cobertura da Copa do Mundo, além de Tiago Leifert. Mauro Beting e Raphael Rezende também serão comentaristas da emissora na competição. Muricy Ramalho foi comentarista entre 2017 e 2020 na Globo.

Em 2018, ele comentou a Copa do Mundo realizada na Rússia pelo SporTV, canal esportivo de TV por assinatura do grupo. Será seu segundo Mundial. Como jogador de futebol, Muricy fez carreira no São Paulo. Como técnico, ele teve passagens vitoriosas também pelo Tricolor Paulista, pelo Santos e pelo Fluminense.

Ele também trabalhou no Flamengo, no Internacional e no Palmeiras. Além disso, a tempestade que está se aproximando pode vir a ameaçar o jogo de abertura da Copa do Mundo, o que seria um grande problema para a competição. A situação está sendo monitorada de perto e qualquer decisão sobre a continuação do jogo será tomada com base nas condições meteorológicas.

A Copa do Mundo é um evento importante para o futebol e para o Brasil, e qualquer problema pode ter consequências significativas. A expectativa é que a competição seja realizada sem problemas e que os jogadores possam se concentrar no esporte, sem se preocupar com as condições climáticas





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