O treinador mais vitorioso da história do futebol brasileiro, Muricy Ramalho, será comentarista convidado das emissoras durante os jogos da Seleção Brasileira no Mundial. Com uma trajetória marcada por títulos e pela passagem por alguns dos principais clubes do país, Muricy levará para as transmissões da Copa do Mundo sua experiência de décadas no futebol, analisando os jogos e os desafios da equipe comandada por Carlo Ancelotti na busca pelo hexacampeonato.

O SBT e a N Sports anunciaram mais um nome de peso para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026. Um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, Muricy Ramalho será comentarista convidado das emissoras durante os jogos da Seleção Brasileira no Mundial.

Com uma trajetória marcada por títulos e pela passagem por alguns dos principais clubes do país, Muricy levará para as transmissões da Copa do Mundo sua experiência de décadas no futebol, analisando os jogos e os desafios da equipe comandada por Carlo Ancelotti na busca pelo hexacampeonato. Muricy se junta ao time liderado pelos narradores Galvão Bueno e Tiago Leifert, e que conta ainda com Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mauro Beting e Raphael Rezende, nos comentários.

Além deles, o projeto Copa do Mundo da emissora ainda reúne um amplo elenco de profissionais envolvidos na cobertura do torneio. Entre eles estão a analista de arbitragem Nadine Basttos; o comentarista Mano; os repórteres André Galvão, André Hernan, Flávio Winicki, Isa Labate, Mauro Naves, Nina Galiotte e João Venturi; e as apresentadoras Carol Barcellos, Wallace Neguerê, Gabi Martins e Renata Saporito.

A operação especial da Copa do Mundo FIFA 2026 contará com transmissões ao vivo, pré-jogos, pós-jogos, programas especiais e conteúdos digitais produzidos diretamente dos Estados Unidos, Canadá e México, além de uma cobertura diária dos bastidores da Seleção Brasileira e dos principais acontecimentos da competição. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas.

Jogue de forma responsável, apostando em gols da Seleção Brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. A equipe da N Sports e do SBT está preparada para trazer a melhor experiência de cobertura da Copa do Mundo para os brasileiros em todo o mundo.

Com uma equipe de profissionais de alta qualidade, a N Sports e o SBT garantem que os fãs da Seleção Brasileira terão acesso a todas as informações necessárias para acompanhar a competição de perto. Além disso, a operação especial da Copa do Mundo FIFA 2026 também inclui uma cobertura inédita dos bastidores da Seleção Brasileira, com entrevistas exclusivas e reportagens que não podem ser perdidas.

É hora de se preparar para a Copa do Mundo e de apoiar a Seleção Brasileira em sua busca pelo hexacampeonato. A N Sports e o SBT estão aqui para trazer a melhor experiência de cobertura da Copa do Mundo para os brasileiros em todo o mundo





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