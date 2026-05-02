Multidão Ataca Polícia em Alice Springs Após Morte de Menina

Uma multidão enfurecida confrontou a polícia australiana em frente a um hospital em Alice Springs, exigindo a entrega de um homem preso sob suspeita de assassinar uma menina de 5 anos. O confronto resultou em feridos e em uma viatura policial incendiada.

A cidade de Alice Springs , no interior da Austrália , foi palco de cenas de extrema violência na noite de quinta-feira, 30 de novembro, quando uma multidão enfurecida confrontou a polícia em frente ao Hospital Alice Springs .

O epicentro da revolta foi a internação de Jefferson Lewis, de 47 anos, acusado de assassinar Kumanjayi Little Baby, uma menina indígena de apenas cinco anos. A comoção social, já latente devido ao desaparecimento e posterior descoberta do corpo da criança, explodiu em uma manifestação que rapidamente se transformou em um confronto perigoso, com graves consequências para a ordem pública e a segurança de agentes da lei e profissionais de saúde.

A exigência central da multidão era a entrega imediata de Lewis, indicando uma clara intenção de realizar um linchamento, um ato de justiça com as próprias mãos motivado pela dor e pela raiva. Imagens chocantes, amplamente divulgadas pela mídia local, mostram uma viatura policial completamente destruída pelas chamas e a multidão proferindo gritos de ódio e ameaças contra os policiais armados que tentavam conter a situação.

A escalada da violência resultou em ferimentos para dois policiais, dois paramédicos e um bombeiro, evidenciando a intensidade do confronto e a dificuldade enfrentada pelas autoridades para controlar a situação. A tragédia de Kumanjayi Little Baby tocou profundamente a comunidade aborígine e a população em geral, expondo as tensões sociais e raciais que persistem na Austrália.

A investigação policial revelou que Jefferson Lewis foi preso na quinta-feira, 30 de novembro, em conexão com o assassinato de Kumanjayi Little Baby, que havia desaparecido desde o dia 25 de abril. A menina, conhecida carinhosamente como Kumanjayi Little Baby – um pseudônimo escolhido pela família Warlpiri para evitar a pronúncia do nome de um falecido durante o período de luto, uma prática culturalmente significativa – foi vista pela última vez no Old Timers Camp, uma área designada pelo governo para abrigar povos aborígines que se encontram em Alice Springs.

A criança estava sendo preparada para dormir quando desapareceu, pouco antes da meia-noite do último sábado. Paralelamente ao desaparecimento da menina, Lewis também se evadiu, intensificando a preocupação das autoridades e da comunidade. A polícia informou que Lewis havia deixado a prisão apenas seis dias antes de ser novamente preso, e que ele foi visto de mãos dadas com Kumanjayi Little Baby na noite do desaparecimento, levantando sérias suspeitas sobre seu envolvimento no crime.

Após quatro dias de buscas exaustivas, que contaram com a participação de policiais, voluntários e membros da comunidade local, o corpo da menina foi encontrado às margens de um rio, a aproximadamente cinco quilômetros do local onde foi vista pela última vez. A descoberta do corpo confirmou os piores temores e desencadeou a onda de protestos violentos que culminou no confronto em frente ao hospital.

O Comissário de Polícia do Território do Norte, Martin Dole, relatou que o suspeito, Jefferson Lewis, foi encontrado pela multidão furiosa e sofreu “uma surra bastante severa” antes de ser levado ao Hospital Alice Springs para receber atendimento médico. A gravidade das lesões sofridas por Lewis ainda não foi totalmente divulgada pelas autoridades.

A imprensa local identificou Lewis como um parente distante da vítima, e revelou que ele possui um histórico de prisões relacionadas a crimes de violência doméstica e familiar, o que lança uma sombra ainda mais sinistra sobre o caso. A violência desencadeada pela morte de Kumanjayi Little Baby expõe as profundas feridas sociais e a desconfiança em relação ao sistema de justiça criminal, especialmente entre as comunidades indígenas da Austrália.

O incidente levanta questões urgentes sobre a necessidade de abordar as causas subjacentes da violência, promover a reconciliação e garantir a segurança e o bem-estar das crianças indígenas. A investigação policial continua em andamento, e as autoridades prometem levar os responsáveis pelo crime à justiça, bem como apurar as circunstâncias do confronto em frente ao hospital e responsabilizar aqueles que cometeram atos de violência.

A comunidade de Alice Springs está em luto e busca respostas em meio a um clima de tensão e incerteza





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