Multa de R$ 500 mil aplicada à ClickBus por conduta omissiva e enganosa no Cade

A ClickBus, importante plataforma online de venda de passagens de ônibus, foi penalizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por omitir informações sobre vínculos acionários entre o Grupo Guanabara, controlador da empresa, e a Smart Travel S/A, detentora do software concorrente SmartBus, durante a análise da compra da TotalBus. A operação, aprovada inicialmente sem restrições, só foi revisada após a Superintendência-Geral do Cade identificar a omissão, que poderia configurar concentração de mercado entre os softwares TotalBus e SmartBus. A multa reflete a gravidade da conduta 'enganosa' e reafirma a importância da transparência em processos de controle de concentrações.

A ClickBus, uma das principais agências online de venda de passagens de ônibus no Brasil, foi punida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica ( Cade ) com uma multa no valor de R$ 500 mil.

A sanção, aplicada em decisão do último dia 21, decorre de conduta considerada omissiva e enganosa durante a análise da operação de compra da empresa TotalBus, realizada pela ClickBus. A TotalBus opera um software amplamente utilizado por empresas de transporte rodoviário para gerenciar a venda de passagens. A aquisição, que envolveu um montante de quase R$ 50 milhões, havia sido aprovada previamente, sem restrições, em outubro do ano passado.

No entanto, a Superintendência-Geral do Cade, ao aprofundar a investigação, constatou que a ClickBus deixou de informar adequadamente sobre a existência de vínculo entre o Grupo Guanabara, acionista controlador da ClickBus através da J3 Participações Ltda, e a Smart Travel S/A, empresa responsável pelo software SmartBus, que é um concorrente direto do TotalBus no mercado de sistemas de gestão de vendas para o setor rodoviário. A Smart Travel também pertencia ao grupo da família Barata, comandado pelo empresário Jacob Barata Filho, um dos maiores grupos do setor de viagens interestaduais do país.

Durante o processo de aprovação da compra, a ClickBus reiteradamente afirmou ao Cade que não havia sobreposição ou vínculos relevantes entre as atividades das empresas envolvidas na operação. Para a Superintendência-Geral, a omissão desse fato material foi crucial, pois, se houvesse o relato correto do vínculo entre o Grupo Guanabara e a Smart Travel, a operação poderia ser vista como uma concentração entre concorrentes diretos no mesmo mercado, já que TotalBus e SmartBus são softwares que disputam o mesmo espaço de atuação.

Tal cenário exigiria uma análise mais rigorosa e aprofundada por parte do órgão antitruste, possivelmente resultando em restrições ou até mesmo na reprovação da compra. A conduta da ClickBus, portanto, foi classificada como enganosa por distorcer a realidade competitiva do setor e prejudicar a能力 do Cade de exercer seu papel de fiscalização.

A aplicação da multa de R$ 500 mil tem o objetivo de punir a empresa e de servir como um desestímulo a práticas semelhantes, reforçando o princípio da boa-fé e da transparência obrigatória em processos de controle de concentrações econômicas. O caso ilustra a atenção redobrada que o Cade tem dedicado ao setor de transporte rodoviário, especialmente em operações que envolvem empresas com forte presença de mercado e grupos econômicos com múltiplas participações.

A decisão também ressalta que a mera aprovação inicial de uma operação não está imune a revisões futuras, caso o órgão identifique informações posteriores que possam alterar o entendimento sobre os impactos concorrenciais. Para o mercado, o desdobramento reforça o rigor na análise de atos de concentração e a necessidade de as empresas prestarem esclarecimentos completos e precisos em todos os estágios do processo





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cade Clickbus Grupo Guanabara Jacob Barata Filho Totalbus Smartbus Smart Travel Antitruste Concorrência Multa Transporte Rodoviário

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sabesp conclui compra de fatia da Iguá e assume 100% da Águas de CastilhoOperação de R$ 30,7 milhões foi aprovada pelo Cade; concessionária atende cerca de 21 mil moradores no interior paulista

Read more »

Ministro de Relações Institucionais diz que Alcolumbre está aberto a recompor relação com Lula | BrasilPresidente do Senado não deve impor obstáculos para avançar com a PEC do fim da 6x1

Read more »

Governo avalia se terá postura de apaziguamento ou retaliação com EUA, mas já tem mapeado possíveis açõesÓrgão de comércio americano propôs impor 25% de taxação em uma série de produtos brasileiros

Read more »

'Ainda há tempo para evitar nova tarifa dos EUA', diz AmchamAmericanos ameaçam impor cobrança de 25% aos produtos brasileiros

Read more »