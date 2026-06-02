Multa de R$ 500 mil aplicada à ClickBus por conduta omissiva e enganosa no Cade

A ClickBus, importante plataforma online de venda de passagens de ônibus, foi penalizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por omitir informações sobre vínculos acionários entre o Grupo Guanabara, controlador da empresa, e a Smart Travel S/A, detentora do software concorrente SmartBus, durante a análise da compra da TotalBus. A operação, aprovada inicialmente sem restrições, só foi revisada após a Superintendência-Geral do Cade identificar a omissão, que poderia configurar concentração de mercado entre os softwares TotalBus e SmartBus. A multa reflete a gravidade da conduta 'enganosa' e reafirma a importância da transparência em processos de controle de concentrações.
A ClickBus, uma das principais agências online de venda de passagens de ônibus no Brasil, foi punida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica ( Cade ) com uma multa no valor de R$ 500 mil.
A sanção, aplicada em decisão do último dia 21, decorre de conduta considerada omissiva e enganosa durante a análise da operação de compra da empresa TotalBus, realizada pela ClickBus. A TotalBus opera um software amplamente utilizado por empresas de transporte rodoviário para gerenciar a venda de passagens. A aquisição, que envolveu um montante de quase R$ 50 milhões, havia sido aprovada previamente, sem restrições, em outubro do ano passado.
No entanto, a Superintendência-Geral do Cade, ao aprofundar a investigação, constatou que a ClickBus deixou de informar adequadamente sobre a existência de vínculo entre o Grupo Guanabara, acionista controlador da ClickBus através da J3 Participações Ltda, e a Smart Travel S/A, empresa responsável pelo software SmartBus, que é um concorrente direto do TotalBus no mercado de sistemas de gestão de vendas para o setor rodoviário. A Smart Travel também pertencia ao grupo da família Barata, comandado pelo empresário Jacob Barata Filho, um dos maiores grupos do setor de viagens interestaduais do país.
Durante o processo de aprovação da compra, a ClickBus reiteradamente afirmou ao Cade que não havia sobreposição ou vínculos relevantes entre as atividades das empresas envolvidas na operação. Para a Superintendência-Geral, a omissão desse fato material foi crucial, pois, se houvesse o relato correto do vínculo entre o Grupo Guanabara e a Smart Travel, a operação poderia ser vista como uma concentração entre concorrentes diretos no mesmo mercado, já que TotalBus e SmartBus são softwares que disputam o mesmo espaço de atuação.
Tal cenário exigiria uma análise mais rigorosa e aprofundada por parte do órgão antitruste, possivelmente resultando em restrições ou até mesmo na reprovação da compra. A conduta da ClickBus, portanto, foi classificada como enganosa por distorcer a realidade competitiva do setor e prejudicar a能力 do Cade de exercer seu papel de fiscalização.
A aplicação da multa de R$ 500 mil tem o objetivo de punir a empresa e de servir como um desestímulo a práticas semelhantes, reforçando o princípio da boa-fé e da transparência obrigatória em processos de controle de concentrações econômicas. O caso ilustra a atenção redobrada que o Cade tem dedicado ao setor de transporte rodoviário, especialmente em operações que envolvem empresas com forte presença de mercado e grupos econômicos com múltiplas participações.
A decisão também ressalta que a mera aprovação inicial de uma operação não está imune a revisões futuras, caso o órgão identifique informações posteriores que possam alterar o entendimento sobre os impactos concorrenciais. Para o mercado, o desdobramento reforça o rigor na análise de atos de concentração e a necessidade de as empresas prestarem esclarecimentos completos e precisos em todos os estágios do processo
Cade Clickbus Grupo Guanabara Jacob Barata Filho Totalbus Smartbus Smart Travel Antitruste Concorrência Multa Transporte Rodoviário
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sabesp conclui compra de fatia da Iguá e assume 100% da Águas de CastilhoOperação de R$ 30,7 milhões foi aprovada pelo Cade; concessionária atende cerca de 21 mil moradores no interior paulista
Read more »
Ministro de Relações Institucionais diz que Alcolumbre está aberto a recompor relação com Lula | BrasilPresidente do Senado não deve impor obstáculos para avançar com a PEC do fim da 6x1
Read more »
Governo avalia se terá postura de apaziguamento ou retaliação com EUA, mas já tem mapeado possíveis açõesÓrgão de comércio americano propôs impor 25% de taxação em uma série de produtos brasileiros
Read more »
'Ainda há tempo para evitar nova tarifa dos EUA', diz AmchamAmericanos ameaçam impor cobrança de 25% aos produtos brasileiros
Read more »