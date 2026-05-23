Mulheres sendo filmadas publicamente pelos óculos Meta e ataques online

Nos últimos tempos, mulheres estão sendo abordadas e filmadas publicamente por homens usando os óculos da Meta, uma empresa de tecnologia conhecida por seus óculos inteligentes. Embora as mulheres tenham poucos recursos legais, a tecnologia limita o uso indevido e a empresa já afirmou que os usuários são informados sobre a possibilidade de revisão humana em determinadas circunstâncias nos termos de serviço, mas as vendas continuam crescendo. As pessoas devem agir com responsabilidade enquanto usam qualquer tecnologia, segundo a porta-voz da Meta. Outros grandes grupos de tecnologia, como a Apple e a Snap, também planejam entrar nessa nova categoria de produtos

Mulheres saindo da praia, entrando em lojas ou simplesmente paradas na rua agora estão sendo abordadas por homens - geralmente usando os Ray-Ban - e, muitas vezes, ataques - online.

Elas têm poucos recursos legais, já que fotografar em locais públicos é ampliamente considerado legal. Uma mulher disse à BBC que, quando pediu para a pessoa que publicou uma gravação secreta sua remover o vídeo, ouviu que isso era 'um serviço pago'.

Os óculos da Meta são atualmente os mais populares do mercado, estimados em mais de 80% de todas as vendas de óculos inteligentes ou de IA, já que a empresa foi a primeira grande companhia de tecnologia a lançar esse tipo de produto nos últimos anos. Esses óculos têm uma câmera quase invisível nas armações, pequenos alto-falantes nas hastes e lentes capazes de mostrar algumas informações ao usuário.

É possível começar a gravar vídeos ou tirar fotos com um simples toque na armação. A câmera dos óculos da Meta pode ser tão discreta que até mesmo seus usuários já foram pegos de surpresa pelo que estavam gravando, quando estavam gravando e para onde essas gravações estavam sendo enviadas





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