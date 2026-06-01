Mulher sem antebraço tem multa por uso de celular anulada após vídeo viral e gera debate sobre inclusão nas abordagens policiais

Após a divulgação de um vídeo que mostra a policial acusando Kathleen Thomas, nascida sem antebraço direito, de usar celular ao volante, a multa foi cancelada. O caso gerou ampla discussão sobre treinamento policial, direitos das pessoas com deficiência e a necessidade de maior sensibilidade nas normas de trânsito.

Kathleen Thomas , uma cidadã americana de 36 anos que nasceu sem o antebraço direito, viu sua multa de trânsito anulada após um vídeo da sua abordagem policial na Flórida se tornar viral nas redes sociais.

O incidente ocorreu em fevereiro, na cidade de Lake Worth, quando o agente de trânsito, ao observar o veículo de Thomas, suspeitou que a motorista estivesse digitando mensagens no celular com a mão direita - membro que a condutor não possui. O policial solicitou que Thomas jurasse "com a mão em Deus" que não usava o aparelho, e, ao perceber que o braço direito da mulher termina no cotovelo, pediu que ela fizesse o gesto com a mão esquerda.

Apesar da explicação clara sobre sua condição física, o agente registrou a infração por uso de celular ao volante e aplicou a multa. Ao receber o auto de infração, Thomas inicialmente acreditou que se tratava de um equívoco simples.

Entretanto, o desconforto aumentou quando percebeu que o agente não conduzia a situação com a sensibilidade que o caso exigia. Decidida a esclarecer os fatos, Thomas obteve a gravação da câmera corporal do policial e a divulgou nas plataformas digitais, onde o material rapidamente acumulou milhões de visualizações. Nas redes, o vídeo provocou um intenso debate sobre a necessidade de treinamento específico para agentes de trânsito quando lidam com pessoas que apresentam diferenças ou deficiências físicas.

A repercussão trouxe milhares de novos seguidores para a motorista, que se tornou, de forma inesperada, porta-voz de um movimento de conscientização sobre a normalidade das diferenças corporais. Em entrevista à CBS News, Thomas relatou que pretendia contestar a multa judicialmente, mas, poucos dias antes da audiência, o próprio agente que a havia multado solicitou o cancelamento da penalidade.

O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach esclareceu que a autuação foi revogada após revisão da legislação estadual e análise das circunstâncias. A autoridade enfatizou seu compromisso com a aplicação imparcial das leis da Flórida, reconhecendo, porém, que o caso evidenciou lacunas no preparo dos policiais para situações que envolvem pessoas com deficiências. Thomas manifestou que não acredita que o agente tenha agido com intenção de prejudicá‑la, mas apontou a falta de preparo como um problema estrutural.

"Eu nasci assim. Isso nunca vai mudar. Nunca vou conseguir segurar um telefone", declarou à CBS News, reforçando que a variedade de corpos humanos é normal e que a sociedade deve aceitar e compreender essas diferenças. A motorista destacou que o processo lhe causou meses de desgaste emocional e burocrático para obter as gravações e contestar a autuação, mas considerou a experiência uma lição sobre a urgência de políticas mais inclusivas e de treinamento adequado para as forças de segurança.

O caso de Kathleen Thomas tem servido como referência em discussões sobre direitos das pessoas com deficiência, reforçando a importância de adaptar normas de trânsito e procedimentos policiais a realidades corporais diversas e, assim, promover uma convivência mais justa e respeitosa para todos os cidadãos





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