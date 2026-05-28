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Mulher resgatada após 42 horas à deriva no litoral de São Paulo; homem continua desaparecido

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Mulher resgatada após 42 horas à deriva no litoral de São Paulo; homem continua desaparecido
ResgateIlhabelaJet-Ski
📆5/28/2026 9:49 PM
📰CNNBrasil
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Após ser resgatada após mais de dois dias perdida no mar, Bruna se recupera em hospital de Ilhabela. As buscas por Dheorge Pereira, desaparecido no mesmo acidente de jet-ski, continuam com o apoio de várias forças de segurança.

Após mais de dois dias internada no Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior, em Ilhabela , Bruna foi resgatada na terça-feira, 26, após permanecer cerca de 42 horas à deriva em alto-mar.

Ela foi encontrada em estado de exaustão e desidratação, segundo relatos. A paciente, que se recupera na unidade de saúde, expressou alívio e gratidão pelo resgate, afirmando sentir-se um milagre. Nas imagens divulgadas, Bruna aparece sendo conduzida em uma cadeira de rodas por uma enfermeira pelos corredores do hospital, enquanto conversa com pessoas que a acompanhavam no local.

O caso se relaciona ao acidente com um jet-ski na região de Ilhabela, no litoral de São Paulo, que vitimou Bruna e deixou Dheorge Pereira desaparecido. De acordo com os bombeiros, as buscas contaram com o apoio de cerca de três embarcações do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), três embarcações e uma aeronave da Marinha do Brasil, além do suporte aéreo de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM).

Após o acidente, os dois ocupantes do jet-ski não foram mais vistos. A corporação foi acionada e os protocolos de busca foram iniciados. As equipes de bombeiros, junto com o Helicóptero Águia da PM, conseguiram localizar na tarde de segunda-feira, 25, parte do jet-ski afundado na água, o que ajudou a delimitar uma área de busca mais precisa.

Segundo relatos de envolvidos ao GBMar, o celular de uma das vítimas foi encontrado no interior da moto aquática já com bateria baixa, mas sem sinal das vítimas. A operação de busca e resgate mobilizou diversas instituições e segue com esforços coordenados na região

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