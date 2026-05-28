Mulher resgatada após 42 horas à deriva no litoral de São Paulo; homem continua desaparecido

Após ser resgatada após mais de dois dias perdida no mar, Bruna se recupera em hospital de Ilhabela. As buscas por Dheorge Pereira, desaparecido no mesmo acidente de jet-ski, continuam com o apoio de várias forças de segurança.

Após mais de dois dias internada no Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior, em Ilhabela , Bruna foi resgatada na terça-feira, 26, após permanecer cerca de 42 horas à deriva em alto-mar.

Ela foi encontrada em estado de exaustão e desidratação, segundo relatos. A paciente, que se recupera na unidade de saúde, expressou alívio e gratidão pelo resgate, afirmando sentir-se um milagre. Nas imagens divulgadas, Bruna aparece sendo conduzida em uma cadeira de rodas por uma enfermeira pelos corredores do hospital, enquanto conversa com pessoas que a acompanhavam no local.

O caso se relaciona ao acidente com um jet-ski na região de Ilhabela, no litoral de São Paulo, que vitimou Bruna e deixou Dheorge Pereira desaparecido. De acordo com os bombeiros, as buscas contaram com o apoio de cerca de três embarcações do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), três embarcações e uma aeronave da Marinha do Brasil, além do suporte aéreo de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM).

Após o acidente, os dois ocupantes do jet-ski não foram mais vistos. A corporação foi acionada e os protocolos de busca foram iniciados. As equipes de bombeiros, junto com o Helicóptero Águia da PM, conseguiram localizar na tarde de segunda-feira, 25, parte do jet-ski afundado na água, o que ajudou a delimitar uma área de busca mais precisa.

Segundo relatos de envolvidos ao GBMar, o celular de uma das vítimas foi encontrado no interior da moto aquática já com bateria baixa, mas sem sinal das vítimas. A operação de busca e resgate mobilizou diversas instituições e segue com esforços coordenados na região





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Resgate Ilhabela Jet-Ski Desaparecido São Paulo Bombeiros Mar Acidente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ao vivo: São Paulo x Boston River | CONMEBOL Sul-Americana 2026Acompanhe o jogo São Paulo x Boston River - CONMEBOL Sul-Americana 2026. Veja os lances, as escalações e as estatísticas em tempo real na CNN Brasil

Read more »

São Paulo vence Boston River por 2 a 0O São Paulo manteve a pressão no jogo e conseguiu marcar dois gols no início do jogo. A equipe de São Paulo teve várias oportunidades de gol no segundo tempo, mas o time de Boston River conseguiu resistir.

Read more »

Racha no bolsonarismo expõe disputa por poder em São Paulo e respinga em FlávioNo Ponto de Vista, Robson Bonin afirma que conflitos entre aliados e filhos de Jair Bolsonaro revelam desorganização crescente dentro do PL

Read more »

Justiça suspende projeto do 'Boulevard São João' ('Times Square paulistana') em São PauloDecisão liminar impede temporariamente a instalação de grandes painéis de LED e o avanço das obras no cruzamento das avenidas Ipiranga e São João, no Centro de São Paulo. magistrada considerou magnitude do projeto e potencial dano à população.

Read more »