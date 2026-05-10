Mulher presa por deixar filho de 9 anos sozinho, no Guará, DF

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil por deixar seu filho de 9 anos sozinho em casa, no Guará, Distrito Federal, diante da denúncia anônima e dos sintomas de desespero apresentados pelo menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista de nível 3 de suporte, autismo severo.

Uma mulher foi presa neste sábado (9), véspera do Dia das Mães, por deixar o filho de 9 anos sozinho em casa, no Guará , Distrito Federal.

A criança é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de nível 3 de suporte, conhecido como autismo severo, a classificação mais alta da condição, e exige maior quantidade de cuidados. A Polícia Civil foi acionada pelo Conselho Tutelar após a denúncia anônima de condições inadequadas de risco à criança. Os policiais constataram que a criança estava, de fato, trancada e desacompanhada em casa, com o menor chorando e batendo na porta aparentando nervosismo e desespero.

A mãe, que se ausentou por apenas 30 minutos para buscar a criança menor na creche, foi presa em flagrante por crime de abandono de incapaz. As autoridades continuam investigando o caso em busca de maiores detalhes e responsabilidades





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