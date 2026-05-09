Mulher morta em acidente de moto ao tentar fugir de assalto Zona Oeste de SP

Uma mulher morreu em um acidente de moto na tarde deste sábado Zona Oeste de SP após tentar escapar de um assalto na Avenida das Nações Unidas. O caso ocorreu perto de pontos movimentados da região como a Ponte Estaiada e a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e envolveu dois ladrões que fugiram do local após o acidente com a vítima.

Uma mulher morreu em um acidente de moto na tarde deste sábado após tentar escapar de um assalto na Avenida das Nações Unidas na região do Itaim Bibi Zona Oeste de São Paulo.

O caso ocorreu perto de pontos movimentados da região como a Ponte Estaiada (Octávio Frias de Oliveira) e a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini. Ao menos dois ladrões fugiram segundo informações preliminares da Polícia Militar duas mulheres estavam em uma motocicleta quando acabaram abordadas por dois bandidos também em uma moto. A aproximação ocorreu pouco antes das 16h. Ao tentarem a fuga as vítimas colidiram contra uma mureta no local aponta o registro policial.

Os autores do crime escaparam logo depois ainda não se sabe se eles chegaram a levar algum pertence das mulheres. De acordo com a corporação equipes do Samu prestaram o atendimento inicial e constataram o óbito de uma das ocupantes da moto ainda no local. A outra pessoa ferida seguiu socorrida para o Pronto-Socorro Campo Limpo. A ocorrência teve registro no 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).

Procurada a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ainda não retornou o contato





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