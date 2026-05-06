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Mulher morre após filho atear fogo em motocicleta durante fiscalização de trânsito em Domingos Martins

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Mulher morre após filho atear fogo em motocicleta durante fiscalização de trânsito em Domingos Martins
Domingos MartinsQueimadurasFiscalização De Trânsito
📆5/6/2026 3:27 AM
📰CNNBrasil
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Uma mulher de 53 anos faleceu neste domingo após sofrer graves queimaduras quando seu filho ateou fogo em uma motocicleta durante uma fiscalização de trânsito. O caso, ocorrido no dia 28 de abril em Domingos Martins, pode ser reclassificado como homicídio.

Morreu neste domingo (3) a mulher de 53 anos que sofreu graves queimaduras após o filho atear fogo na própria motocicleta durante uma fiscalização de trânsito na ES-368, no município de Domingos Martins , no dia 28 de abril.

Na ocasião, os policiais identificaram que o veículo estava sem placa de identificação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro ao suspeito e à mãe dele, que também foi atingida pelas chamas. Ambos foram encaminhados ao Hospital Jayme Santos Neves, no bairro Morada de Laranjeiras, na cidade de Serra. Segundo informações da unidade hospitalar, a vítima deu entrada com queimaduras graves e não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. No dia 28 de abril, durante uma fiscalização de trânsito na ES-368, em frente ao DPM de Melgaço, em Domingos Martins, militares abordaram uma motocicleta sem placa de identificação. Após ser informado sobre as medidas administrativas e a retenção do veículo, o suspeito passou a demonstrar comportamento agressivo e deixou o local, segundo as autoridades.

Algum tempo depois, ele retornou com a placa de identificação, porém com danos nos pontos de encaixe. Ao ser informado de que a irregularidade não poderia ser reparada naquele momento, o homem se afastou alguns metros e voltou com um galão de gasolina. Os agentes pediram que ele soltasse o recipiente, mas ele não obedeceu e lançou gasolina sobre a motocicleta e sobre a própria mãe, que tentava contê-lo, ateando fogo em seguida.

O suspeito resistiu à prisão, e familiares tentaram impedir a ação policial. Ainda assim, ele foi preso em flagrante. A Polícia Civil informou que, no decorrer das investigações, a tipificação do crime pode ser alterada no momento do indiciamento, conforme o surgimento de novas provas e análises. Com a morte da vítima, o caso pode ser reclassificado como homicídio.

A tragédia chocou a comunidade local, que já vinha acompanhando o caso desde o ocorrido. Testemunhas relataram que o suspeito estava visivelmente alterado e que a mãe tentou, em vão, acalmá-lo antes do incidente. A família da vítima ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, mas amigos próximos afirmaram que a mulher era uma pessoa tranquila e dedicada à família. A Polícia Civil continua investigando o caso e aguarda os resultados da necropsia para avançar nas investigações.

O suspeito permanece preso e poderá ter a pena agravada caso seja comprovada a intenção de matar

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