Mulher morre após filho atear fogo em motocicleta durante fiscalização de trânsito em Domingos Martins

Uma mulher de 53 anos faleceu neste domingo após sofrer graves queimaduras quando seu filho ateou fogo em uma motocicleta durante uma fiscalização de trânsito. O caso, ocorrido no dia 28 de abril em Domingos Martins, pode ser reclassificado como homicídio.

Morreu neste domingo (3) a mulher de 53 anos que sofreu graves queimaduras após o filho atear fogo na própria motocicleta durante uma fiscalização de trânsito na ES-368, no município de Domingos Martins , no dia 28 de abril.

Na ocasião, os policiais identificaram que o veículo estava sem placa de identificação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro ao suspeito e à mãe dele, que também foi atingida pelas chamas. Ambos foram encaminhados ao Hospital Jayme Santos Neves, no bairro Morada de Laranjeiras, na cidade de Serra. Segundo informações da unidade hospitalar, a vítima deu entrada com queimaduras graves e não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. No dia 28 de abril, durante uma fiscalização de trânsito na ES-368, em frente ao DPM de Melgaço, em Domingos Martins, militares abordaram uma motocicleta sem placa de identificação. Após ser informado sobre as medidas administrativas e a retenção do veículo, o suspeito passou a demonstrar comportamento agressivo e deixou o local, segundo as autoridades.

Algum tempo depois, ele retornou com a placa de identificação, porém com danos nos pontos de encaixe. Ao ser informado de que a irregularidade não poderia ser reparada naquele momento, o homem se afastou alguns metros e voltou com um galão de gasolina. Os agentes pediram que ele soltasse o recipiente, mas ele não obedeceu e lançou gasolina sobre a motocicleta e sobre a própria mãe, que tentava contê-lo, ateando fogo em seguida.

O suspeito resistiu à prisão, e familiares tentaram impedir a ação policial. Ainda assim, ele foi preso em flagrante. A Polícia Civil informou que, no decorrer das investigações, a tipificação do crime pode ser alterada no momento do indiciamento, conforme o surgimento de novas provas e análises. Com a morte da vítima, o caso pode ser reclassificado como homicídio.

A tragédia chocou a comunidade local, que já vinha acompanhando o caso desde o ocorrido. Testemunhas relataram que o suspeito estava visivelmente alterado e que a mãe tentou, em vão, acalmá-lo antes do incidente. A família da vítima ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, mas amigos próximos afirmaram que a mulher era uma pessoa tranquila e dedicada à família. A Polícia Civil continua investigando o caso e aguarda os resultados da necropsia para avançar nas investigações.

O suspeito permanece preso e poderá ter a pena agravada caso seja comprovada a intenção de matar





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