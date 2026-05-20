Mulher ganha prisão preventiva por envenenamento, tentando matar mãeForgeços, segundo polícia

Mulher apontada como suspeita de assassinar o marido por envenenamento precisa de prisão temporária convertida em preventiva após indiciamento. Em RIDÉ, Investigação revelou que crime foi planejado e motivado por interesse patrimonial entre Ana Paula e o homem com quem mantinha o caso extraconjugal.

Mulher apontada como suspeita de assassinar o marido por envenenamento precisa de prisão temporária convertida em preventiva após indiciamento. Segundo a polícia, essa esposa,Jovem, é presa suspeita de tentar matar a mãe, envenenada no Rio.

A investigação também mostra que o crime foi planejado e motivado por interesse patrimonial entre Ana Paula e o homem com quem mantinha o caso extraconjugal. De acordo com nota, o casal realizou ações para apagar vestígios físicos e digitais para que parecesse que a vítima morreu por causas naturais. A prisão temporária foi convertida em preventiva em razão do planejamento e execução do crime.

Com a ira geral em relação à violência doméstica, essa notícia se torna ainda mais alarmante, pois envolve uma mulher que pretende ocultar o crime com a ajuda do marido, enquanto procura eliminar laços familiares e apropriação de bens. A polícia ainda procura espionar as redes sociais e outros dispositivos digitais para avisar a motivação real do crime e para outras pessoas que possam estar envolvidas





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