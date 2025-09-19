Head Topics

Mulher é presa em flagrante acusada de torturar e tentar matar a avó no Rio de Janeiro

Mulher é presa em flagrante acusada de torturar e tentar matar a avó no Rio de Janeiro
Uma mulher foi presa pela polícia no Rio de Janeiro sob acusação de tortura e tentativa de homicídio contra sua avó, de 92 anos. O crime, que chocou a comunidade, ocorreu no bairro do Leblon e está sendo investigado pela Polícia Civil. Suspeita-se que disputas por herança e pressões financeiras tenham motivado o ataque brutal.

Policiais da 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) realizaram a prisão em flagrante, nesta quarta-feira (17), de uma mulher acusada de torturar e tentar matar a própria avó, de 92 anos, residente no Leblon. A detenção ocorreu no bairro do Santo Cristo, após investigações que revelaram detalhes chocantes sobre o crime.

A agressora, aproveitando-se da solidão da idosa em sua residência, teria trancado a vítima no banheiro, supostamente para abafar os gritos de socorro e impedir que a vizinhança tomasse conhecimento da situação. A idosa foi brutalmente atacada, sofrendo golpes na cabeça e nas mãos. As agressões resultaram em múltiplas fraturas nos dedos e cortes profundos, que exigiram um total de 40 pontos para serem suturados. A vítima foi prontamente socorrida e encaminhada a um hospital, onde permanece internada sob cuidados médicos intensivos, lutando pela vida após a terrível experiência. A polícia está investigando a motivação por trás desse ato hediondo, buscando entender as circunstâncias que levaram a agressora a cometer tal violência contra a própria avó.\O crime, segundo relatos de familiares e informações preliminares da investigação, pode estar intrinsecamente ligado a disputas por herança e pressões financeiras que a suspeita exercia sobre a idosa. A investigação da Polícia Civil está centrada em apurar a veracidade dessas informações, buscando evidências concretas que possam comprovar a relação entre as disputas financeiras e o ato criminoso. Paralelamente, a polícia está analisando o histórico da agressora, entrevistando familiares e vizinhos para entender melhor o contexto familiar e social em que o crime ocorreu. A investigação também visa determinar se houve premeditação no ataque e se a suspeita contou com a participação de outras pessoas. A polícia está trabalhando para reunir todas as provas necessárias, incluindo depoimentos, laudos periciais e outros documentos relevantes, a fim de consolidar o inquérito e garantir que a justiça seja feita. A brutalidade do crime chocou a comunidade local e gerou grande comoção, reacendendo o debate sobre a violência contra idosos e a necessidade de medidas de proteção mais eficazes. O caso serve como um alerta sobre a importância de proteger os mais vulneráveis e garantir que os idosos tenham acesso a um ambiente seguro e digno, livres de qualquer forma de violência e abuso. O caso reacende a urgência de discutir políticas públicas para a proteção do idoso e o combate à violência doméstica. A busca por justiça para a idosa é uma prioridade para a polícia, que está empenhada em garantir que a agressora seja responsabilizada por seus atos.\Após o crime, a mulher teria enviado uma mensagem para o filho, de 17 anos, informando falsamente sobre o falecimento da bisavó, numa tentativa de manipular a situação e dificultar a descoberta da verdade. A polícia está analisando o conteúdo da mensagem e a interação da suspeita com o filho, buscando entender o grau de envolvimento do adolescente no caso. A investigação também está focada em rastrear os passos da agressora após o crime, buscando identificar possíveis cúmplices e recuperar quaisquer objetos ou provas que possam ter sido descartados ou ocultados. A prisão em flagrante da suspeita representa um importante passo para a justiça, mas a investigação continuará a fim de esclarecer todos os detalhes do crime e garantir que todos os responsáveis sejam punidos. A Polícia Civil reforça o seu compromisso em combater a violência contra idosos e pede a colaboração da população, incentivando a denúncia de qualquer situação suspeita. O caso ressalta a importância da atenção e do cuidado com os idosos, especialmente aqueles que podem estar vulneráveis a abusos e negligências. A sociedade como um todo deve se unir para proteger os mais velhos e garantir que eles vivam com dignidade e segurança, em um ambiente livre de violência

