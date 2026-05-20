Mulher de 56 anos morre ao cair em buraco sem tampa em Midtown Manhattan, Nova York

A vítima, Donike Gocaj, estacionou seu SUV na noite de segunda-feira e, ao sair, caiu Três metros em uma abertura de serviço que estava sem tampa. A Con Edison analisou imagens de câmeras de segurança e concluiu que a tampa pode ter sido deslocada por um caminhão. O local era utilizado para o transporte de vapor.
Uma mulher de 56 anos morreu após cair em um buraco sem tampa na Midtown Manhattan , Nova York . Donike Gocaj , moradora de Briarcliff Manor, Westchester County, estacionou seu SUV e, ao sair, despencou Três metros em uma abertura sem cobertura enquanto atravessava a Quinta Avenida , frente a mansão Cartier, uma das áreas mais movimentadas e luxuosas da cidade.
A Con Edison investiga se um caminhão movido por múltiplos eixos que fez uma conversão recente deslocou a tampa em questão. A segurança dos bueiros é questionada após o acidente
