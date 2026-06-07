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Mulher de 37 anos se passa por adolescente e engana família em Santa Catarina

Brasil News

Mulher de 37 anos se passa por adolescente e engana família em Santa Catarina
GolpeFalsa IdentidadeEstelionato
📆6/7/2026 10:11 AM
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Uma mulher de 37 anos fingiu ser uma adolescente de 12 anos chamada Gabriele e foi acolhida por uma família em Joinville, Santa Catarina, onde permaneceu por 14 meses. Durante o período, ela recebeu cuidados, festa de aniversário e até tratamento para obesidade com medicamento controlado. A farsa foi descoberta após um parente desconfiar e acionar a polícia. A suspeita confessou o crime de estelionato e falsa identidade, e foi presa. Investigadores descobriram que ela já aplicou golpes semelhantes no Rio de Janeiro em 2023, usando histórias emocionais para obter ajuda financeira. O caso segue padrão de enganar pessoas com narrativas de exploração sexual e perseguição.

Uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville , Santa Catarina , após passar mais de umês se passando por uma adolescente de 12 anos e enganando uma família que a acolheu.

O caso veio à tona nesta semana, segundo a Polícia Civil. A suspeita se apresentou como "Gabriele" e afirmou ter fugido de casa por ser vítima de exploração sexual. Com a história, conseguiu a compaixão de uma família do distrito de Pirabeiraba, que a recebeu e passou a tratá-la como filha.

Durante os 14 meses em que viveu na residência, ela recebeu diversos agrados, incluindo uma festa para celebrar seus supostos 12 anos e um tratamento contra obesidade com tirzepatida, medicamento conhecido como Mounjaro. O delegado Rodrigo Bueno Gusso, responsável pela investigação, relatou que a mulher demonstrava resistência sempre que a família tentava formalizar sua situação. Ela recusava a possibilidade de adoção legal e entrava em pânico quando os responsáveis falavam em matriculá-la em uma escola.

A justificativa era que não queria ser encontrada pelo suposto pai biológico. Contudo, a polícia acredita que a verdadeira intenção era evitar que sua verdadeira identidade fosse descoberta. O golpe só foi descoberto após um parente dos anfitriões desconfiar da situação e procurar a polícia. Inicialmente, alguns familiares resistiram à versão apresentada pelos agentes, mas após a apresentação das provas, a suspeita confessou o crime.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada ao Presídio Regional de Joinville, onde aguarda decisão judicial. A mulher responderá por estelionato e falsa identidade. A investigação também revelou que a suspeita já aplicou golpes semelhantes em outros estados. Em 2023, ela foi presa em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, após convencer vítimas de que tinha 12 anos e era perseguida por uma rede de prostituição e supostos rituais de bruxaria.

Na ocasião, pessoas sensibilizadas alugaram uma casa para ela, compraram roupas, alimentos e custearam terapias. O padrão se repete: histórias com forte apelo emocional para conquistar confiança e obter ajuda financeira e material

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