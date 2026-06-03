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Mulher de 37 anos é presa em SC após se passar por adolescente de 12 por 14 meses

Brasil News

Mulher de 37 anos é presa em SC após se passar por adolescente de 12 por 14 meses
EstelionatoFalsa IdentidadeGolpe
📆6/3/2026 2:39 PM
📰JornalOGlobo
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Uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville, Santa Catarina, por se passar por uma adolescente de 12 anos durante 14 meses. Ela usava chupeta e mamadeira e simulava abusos para enganar uma família. A suspeita já havia cometido golpes semelhantes em outros seis estados.

Uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville , Santa Catarina , após fingir ser uma adolescente de 12 anos por aproximadamente 14 meses. Durante esse período, ela adotou comportamentos infantis, como usar chupeta e mamadeira, e simulava crises de medo noturnas para receber atenção da mãe adotiva.

A suspeita, que se identificava como "Gabriele" e completaria 38 anos na semana seguinte à prisão, convenceu a família de que era vítima de abusos, alegando que teria sido forçada a tomar hormônios durante a infância em uma casa de prostituição, o que justificaria sua aparência mais velha. A história, porém, era uma farsa elaborada para obter abrigo e possivelmente vantagens financeiras ou emocionais, segundo a polícia.

O delegado Rodrigo Bueno Gusso, responsável pelo caso, explicou que a mulher entrava em pânico quando a família tentava matriculá-la na escola ou iniciar o processo de adoção, alegando que um suposto pai biológico estaria na cidade para tirá-la dali. A prisão ocorreu na casa das vítimas, no distrito de Pirabeiraba, depois que um parente da família desconfiou e procurou a polícia.

A investigação revelou que a mulher já havia aplicado o mesmo golpe em outros seis estados: Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e a própria Santa Catarina, onde já fora presa anteriormente. Ela possuía um modus operandi consistente, mudando apenas o primeiro nome que usava. Após levantar sua ficha criminal em outras regiões, os agentes conseguiram identificá-la por meio de fotos e confirmaram a farsa para a família, que inicialmente não acreditou.

O delegado afirmou que a família é economicamente e socialmente bem estruturada e agiu de boa-fé, movida pela solidariedade, mas foi vítima de um "sequestro emocional". A mulher foi autuada por estelionato e falsa identidade e confessou o crime. A polícia destaca que a motivação pode ir além do ganho financeiro direto, incluindo a obtenção de cuidados, atenção e um lar.

O caso ilustra a complexidade de fraudes que exploram a vulnerabilidade e a boa vontade de pessoas dispostas a acolher crianças em situação de risco

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