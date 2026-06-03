Mulher de 37 anos é presa em SC após se passar por adolescente de 12 por 14 meses

Uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville, Santa Catarina, por se passar por uma adolescente de 12 anos durante 14 meses. Ela usava chupeta e mamadeira e simulava abusos para enganar uma família. A suspeita já havia cometido golpes semelhantes em outros seis estados.

Uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville , Santa Catarina , após fingir ser uma adolescente de 12 anos por aproximadamente 14 meses. Durante esse período, ela adotou comportamentos infantis, como usar chupeta e mamadeira, e simulava crises de medo noturnas para receber atenção da mãe adotiva.

A suspeita, que se identificava como "Gabriele" e completaria 38 anos na semana seguinte à prisão, convenceu a família de que era vítima de abusos, alegando que teria sido forçada a tomar hormônios durante a infância em uma casa de prostituição, o que justificaria sua aparência mais velha. A história, porém, era uma farsa elaborada para obter abrigo e possivelmente vantagens financeiras ou emocionais, segundo a polícia.

O delegado Rodrigo Bueno Gusso, responsável pelo caso, explicou que a mulher entrava em pânico quando a família tentava matriculá-la na escola ou iniciar o processo de adoção, alegando que um suposto pai biológico estaria na cidade para tirá-la dali. A prisão ocorreu na casa das vítimas, no distrito de Pirabeiraba, depois que um parente da família desconfiou e procurou a polícia.

A investigação revelou que a mulher já havia aplicado o mesmo golpe em outros seis estados: Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e a própria Santa Catarina, onde já fora presa anteriormente. Ela possuía um modus operandi consistente, mudando apenas o primeiro nome que usava. Após levantar sua ficha criminal em outras regiões, os agentes conseguiram identificá-la por meio de fotos e confirmaram a farsa para a família, que inicialmente não acreditou.

O delegado afirmou que a família é economicamente e socialmente bem estruturada e agiu de boa-fé, movida pela solidariedade, mas foi vítima de um "sequestro emocional". A mulher foi autuada por estelionato e falsa identidade e confessou o crime. A polícia destaca que a motivação pode ir além do ganho financeiro direto, incluindo a obtenção de cuidados, atenção e um lar.

O caso ilustra a complexidade de fraudes que exploram a vulnerabilidade e a boa vontade de pessoas dispostas a acolher crianças em situação de risco





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