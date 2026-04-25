MTE estabelece novas regras para limitar juros do crédito consignado

Resolução do Ministério do Trabalho e Emprego visa proteger trabalhadores contra juros abusivos no crédito consignado, definindo critérios para acompanhar as taxas e limitando o custo total dos empréstimos.

O Ministério do Trabalho e Emprego ( MTE ) implementou uma nova resolução com o objetivo de proteger os trabalhadores com carteira assinada contra juros excessivos no crédito consignado .

Esta medida representa um marco na regulamentação do setor, buscando estabelecer um equilíbrio entre a oferta de crédito e a saúde financeira dos consumidores. A norma detalha critérios rigorosos para o acompanhamento das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, evitando que os trabalhadores sejam submetidos a condições abusivas e onerosas.

A transparência é um pilar fundamental desta resolução, com o MTE comprometido em garantir que o mercado de crédito consignado opere de forma clara e justa para todos os envolvidos. A publicação desta resolução é uma resposta direta às crescentes preocupações com o endividamento dos trabalhadores, especialmente em um cenário econômico desafiador. O objetivo é proporcionar acesso ao crédito de forma responsável, permitindo que os trabalhadores utilizem os recursos de forma consciente e planejada, sem comprometer sua estabilidade financeira.

A nova regulamentação não estabelece um teto fixo para as taxas de juros, mas sim um mecanismo dinâmico que utiliza a média ponderada do mercado e seu desvio padrão como referência. Isso significa que as taxas serão avaliadas em relação ao comportamento do mercado, garantindo que não ultrapassem limites considerados razoáveis e justos. O governo definirá um fator multiplicador para ajustar esse limite, assegurando que a 'faixa aceitável' seja constantemente atualizada de acordo com as condições do mercado.

Este cálculo será realizado trimestralmente pelo MTE, com base em dados coletados em plataformas digitais de consignado, garantindo a precisão e a confiabilidade das informações. A resolução também estabelece um controle rigoroso sobre o Custo Efetivo Total (CET) do empréstimo, que inclui todos os encargos pagos pelo trabalhador.

O CET mensal não poderá exceder em mais de 1 ponto percentual a taxa de juros mensal da operação, garantindo que os trabalhadores tenham uma visão clara e completa dos custos envolvidos no crédito consignado. Essa diferença de até um ponto percentual será destinada exclusivamente à cobertura de tributos e do seguro prestamista, que garante a quitação da dívida em caso de falecimento do tomador, desde que este último seja contratado de forma expressa pelo trabalhador.

As instituições financeiras ficam autorizadas a cobrar apenas juros remuneratórios, encargos de multa e mora, tributos e o seguro vinculado, eliminando a possibilidade de cobranças abusivas e desnecessárias. A entrada em vigor da resolução é imediata, abrangendo todas as operações realizadas a partir da data de publicação. Contratos antigos não serão alterados, mas as novas regras se aplicarão a todos os novos empréstimos.

O Ministério do Trabalho e Emprego será o responsável por fiscalizar o cumprimento das novas regras e metodologias, adotando os procedimentos necessários para garantir que as instituições financeiras atuem de forma transparente e responsável. A expectativa é que esta resolução contribua para a redução do endividamento dos trabalhadores, o aumento da transparência no mercado de crédito consignado e a promoção de um ambiente financeiro mais justo e equilibrado para todos





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